Alejandro Fernández confiesa que les presta ropa a sus hijos, pero estas son las condiciones

Alejandro Fernández destapó algunos de los secretos que tiene respecto a la convivencia con sus hijos, y aunque en redes sociales se aprecia que la relación es muy buena, “El Potrillo” dejó al descubierto que es mejor de lo que parece, pues hasta se prestan ropa y él no tiene problema en dejar que se la lleven, pero solo con una condición.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandro Fernández se sinceró sobre lo que le pide a sus hijos antes de que tomen algo de su costoso armario, pues se sabe que el cantante tiene buen gusto para vestir y que opta por prendas de ropa de marcas de alta costura, muy exclusivas y con un alto valor monetario.

El intérprete de temas como “Me dediqué a perderte”, “Mi querido viejo”, “Como quien pierde una estrella” y “Hoy tengo ganas de ti” comentó que prefiere dar esa indicación a sus hijos, para después no pensar que perdió o que alguien le robó la ropa, ya que tiene muy buena memoria sobre todo lo que compra.

“Yo también les decía ‘oye está el closet abierto’ a Emiliano y Alex ‘lo que quieran agarrar, nada más avísenme’ porque después me vuelvo loco buscando la ropa, porque tengo una memoria impresionante, aunque crean que alguna chamarra que me compré hace 15 años o 20 años que todavía las uso, que se me haya olvidado que la tengo, por eso les digo que agarren lo que quieran, pero que me avisen”, describe Alejandro Fernández.