Eduin Caz presume portada de revista dónde lo ponen como "héroe de la música mexicana"

Eduin Caz es el vocalista de Grupo Firme IG/gqmexico

A pesar de las críticas Grupo Firme sigue compartiendo sus logros, ahora en lo que anda la banda más popular de México es en la portada de una famosa revista que se enfoca en la moda, el estilo y la cultura masculina, la publicación retrata a los gruperos como los héroes de la música regional.

Hay que recordar que en recientes semanas Grupo Firme fue presa de varios ataques y comentarios por presuntamente no vender los boletos para una de sus presentaciones y regalar cientos de entradas con el objetivo de no tener los espacios vacíos y seguir con la imagen de que les va muy bien, cosa que ellos hacen alusión, pero algunos mencionan que ya no son lo de antes.

Pero la agrupación no hace caso a lo que puntualizan otras personas, por lo que ahora a través de la cuenta oficial de Grupo Firme se dio a conocer el proyecto en el que participó con la afamada editorial e hicieron referencia lo importante que es para ellos seguir trabajando en lo que tanto les apasiona, pero sobre todo hacerlo junto a sus amigos y algunas celebridades que son su inspiración

“Grupo Firme @grupofirme se ha consolidado como uno de los grandes héroes de la música regional mexicana. Viajamos a Tijuana para entender por qué México se dispone a reclamar su trono como el nuevo rey de la industria musical. La banda con mayor audiencia registrada en la historia de los conciertos del Zócalo de CDMX es parte de nuestra edición de junio que celebra a los nuevos héroes de la música mexicana. No te pierdas la entrevista en el LINK EN BIO. @ramfotografia”, fue la manera en la que invitaron a revisar la conversación completa.

Eduin Caz aparece en la portada. IG/gqmexico

Después subieron más fotografías en donde ya aparece toda la agrupación completa; AB Luna, Jhonny Caz, Joaquín Ruiz, Fito Rubio, Dylan Camacho, Christian Téllez y por supuesto Eduin Caz quien es líder de la banda y quien aseguro que están en búsqueda de retomar sus colaboraciones con todas las celebridades que admiran dentro del regional mexicano y otros géneros.

Todos los músicos aparecen en la edición. IG/gqmexico

Es la banda “fenómeno”. IG/gqmexico

“Nos encantan las colaboraciones: todos crecemos y la música mexicana llega a nuevas audiencias”, fue parte de lo que agregaron en la serie de imágenes en donde se ven con atuendos sofisticados y otras más con estilo grupero ya que llevan sombrero y botas vaqueras, tal y como lo hacen algunos de sus colegas.