Grupo Firme: Banda Coloso revela la verdad sobre el pleito con Eduin Caz y sus compañeros

“El amor no fue pa’ mí”, “Ni el dinero ni nada”, “En realidad” y “Juro por Dios” son solo algunas de las canciones en las que Banda Coloso participó con Grupo Firme, las celebridades hicieron tan buena mancuerna que ambas se dieron a conocer al mismo tiempo y en eventos pedían que estuvieran juntos.

Actualmente el conjunto liderado por Eduin Caz ha dado a conocer que es la “Banda siempre firme” quien acompaña a los famosos en las presentaciones que hacen en México, Estados Unidos y que están próximo a llevar a cabo en Sudamérica, pero los seguidores se preguntan ¿Qué fue de la banda Coloso?

Recientemente Banda Coloso participó en el podcast “No me digas + con el Walo”, ahí Alejandro Pineda y Manuel Marmolejo dos de los integrantes confesaron cual fue la verdadera razón por la que ya no tienen relación laboral con los artistas que son considerados como los “fenómeno del regional mexicano”, en la grabación se sinceraron y contaron su verdad.

Las estrellas también añadieron que una de las veces que los invitaron a formar parte de un evento, ellos ya tenían programado un compromiso en una feria en Rosarito con Grupo Codiciado, por lo que fueron muy específicos con Eduin Caz y todos los implicados en la organización, pero ya estando en el lugar les pedían que se quedaran a tocar, cosa que ellos no aceptaron, pues debían cumplir su palabra con el artista que habían quedado de primera instancia.

Pineda añadió que la llamada la recibió de Eduin Caz que fue muy serio y le dijo que querían en un evento privado a Grupo Firme y a la Banda Coloso. “La gente siempre lo relacionaba machín, no sé como estuvo el acuerdo bien entre él y los dueños, pero nosotros fuimos a jalar un rato (…) ahí fue el pedo, ellos sabían que teníamos el compromiso, pero ya no había tiempo de echar otra hora, Banda Coloso y Grupo Firme era lo que querían, pero nosotros ya no pudimos seguir tocando, tuvimos que ir a cumplir el compromiso, pero ahí fue”, contó.