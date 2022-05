¿Music VIP en problemas con sus agrupaciones?, además de Grupo Firme TODOS los famosos que pertenecen a la disquera

La empresa Music VIP Entertainment, dirigida por Isael y Evert Gutiérrez ha sido señalada por Los Buitres de Culiacán por presuntamente haber querido robar su nombre, el sello discográfico tiene firmado a artistas como Grupo Firme.

Los Buitres de Culiacán enviaron un mensaje a Eduin Caz, AB Luna, Jhonny Caz, Joaquín Ruiz, Fito Rubio, Dylan Camacho y Christian Téllez integrantes de Grupo Firme a no dejarse en caso de qué les pase lo mismo y quieran apoderase del trabajo que hasta el momento han llevado a cabo.

Aseguran que ellos lucharon por preservar su marca y ganaron el pleito legal contra los empresarios, según revelaron en un programa de espectáculos conducido por Gustavo Adolfo Infante. Hasta el momento ni Evert e Isael Gutiérrez se han pronunciado al respecto y los intérpretes de "El tóxico" tampoco ha emitido alguna declaración.

Pero este no es el único problema que enfrentan, recientemente cuatro de los cinco integrantes de La Ventaja, agrupación que recientemente se había incluido a su lista de talentos dieron a conocer que se retiraban del equipo sin dar más explicaciones.

¿Quiénes son los artistas que forman parte de Music VIP?

Grupo Firme

Son los máximos exponentes y los artistas “fenómeno” del regional mexicano, sus canciones albergan millones de reproducciones, en repetidas ocasiones han agradecido públicamente a Isael Gutiérrez por confiar el su propuesta y talento, pues mencionan que sin su ayuda no hubieran salido adelante.

Luis Antonio López “El Mimoso”

El ex vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga es otro de los cantantes que confía en el trabajo de Music VIP Entertainment, después de varios años probando suerte como artista independiente se unió al equipo y ha compartido nuevo trabajo y varias colaboraciones con Grupo Firme.

La Ventaja

Tal y como se mencionó, cuatro integrantes abandonaron el conjunto y aunque aún no se sabe qué pasará con La Ventaja, siguen formando parte de Music VIP Entertainment. "Me corresponde comunicarles que la relación laboral con la agrupación musical donde me desempeñaba como voz y bajo eléctrico ha finalizo. Agradezco su apoyo incondicional y pronto daré noticas sobre futuros proyectos. Sin más por el momento reciban un cordial saludo”, expresó el vocalista Gilberto Guerra.

Cuitla Vega y Los Chavalos de la Perla son otros jóvenes que han trabajado con la disquera, aunque ya no hay productos en los que se mencione que aún tienen relación laboral, en las redes sociales y listas de Spotify de la empresa aparecen proyectos en los que se ven involucrados.

