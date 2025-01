No solo Grupo Frontera, Banda MS también es cancelada por supuesto apoyo a Trump

Las redes sociales han estallado en polémica tras el supuesto apoyo de Grupo Frontera y Banda MS hacia el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un contexto donde las deportaciones de mexicanos han alcanzado cifras alarmantes, la posibilidad de que artistas con raíces mexicanas, como lo son las bandas antes mencionadas, hayan respaldado las propuestas de Trump en contra de los paisanos, tiene muy enojados a sus seguidores.

Todo comenzó en TikTok, donde usuarios señalaron que ambos grupos habrían apoyado a Trump en las elecciones pasadas. Aunque no existen pruebas contundentes, los señalamientos han sido suficientes para que se desate una ola de cancelaciones en redes sociales. Es por eso que ex fanáticos han manifestado su descontento y llamado a no asistir a sus conciertos, no escuchar su música y dejarlos de seguir en redes sociales.

Banda MS también es cancelada

Banda MS, al igual que Grupo Frontera también ha sido señalada, aunque en su caso las acusaciones carecen de sustento claro. A pesar de la falta de pruebas, la agrupación sinaloense enfrenta una creciente presión en redes sociales.

Cabe señalar que hasta la redacción de esta nota, Banda Ms o alguno de los integrantes no se han pronunciado al respecto, por lo que no han desmentido ni confirman el supuesto apoyo a Donald Trump durante su última campaña presidencial de la cual salió victorioso.

La falta de un pronunciamiento oficial por parte de Banda MS ha sido interpretada por algunos como una admisión implícita de culpabilidad, mientras que otros consideran que mantenerse al margen es la mejor estrategia ante la controversia.

Los cancelan en redes

La indignación no se ha hecho esperar. Cientos de usuarios han manifestado su rechazo tanto a Grupo Frontera como a Banda MS pues han acudido a los perfiles de las distintas redes sociales de las bandas para dejar mensajes en donde les dejan saber la decepción de pensar que apoyan a Trump siendo mexicanos y que su mayor público y quienes los llevaron a la fama fueron justamente sus paisanos.

“Pero canten en ingles para que les entiendan los nuevos”, “La traición viene de quien menos esperas NO MÁS MS”, “Yo los iba a ver en Montgomery Alabama el 15 de febrero pero ya no iré primero está mi comunidad latina”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes de la Banda MS.

Hasta el momento, ni Grupo Frontera ni Banda MS han hecho declaraciones oficiales respecto a estas acusaciones. En sus redes sociales, los músicos han continuado publicando contenido relacionado con su trabajo, evitando cualquier mención al tema.

