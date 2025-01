La leyenda del reggae Noel Ellis se presentará en la Ciudad de México: ¿Dónde y cuándo será su concierto?

El próximo viernes 14 de febrero de 2025, el legendario músico de reggae, Noel Ellis, se presentará en el Foro Cultural Hilvana de la Ciudad de México, en donde hará pasar una noche inolvidable a todos los asistentes con un concierto especial en homenaje a su padre, el famoso “Padrino del rocksteady”, Alton Ellis.

Asimismo, durante su show el jamaiquino hará un recorrido musical de su trayectoria comenzada en la década de los años setentas al interpretar sus más grandes éxitos como “It Has Been a Long Time”, “Stop Your Fighting“, “To Hail Salassie” y la emblemática “Rocking Universally”, canción que grabó en colaboración con otros grandes icónos del reggae como Jerry Brown, Willi Williams y Jackie Mittoo.

Sin embargo, Noel Ellis no estará solo en su presentación, pues la aclamada banda de reggae mexicana “Travelers All Stars” serán los encargados de acompañar al cantante a lo largo de su espectáculo, además de que tendrán su propio espacio en el cual tocaran sus mejores temas.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Noel Ellis en el Foro Hilvana?

Los accesos generales para el concierto de Noel Ellis en el Foro Cultural Hilvana el próximo 14 de febrero tienen un costó de 750 pesos si se compran con anticipación, ya que el día del evento su precio será de 800 pesos, y se pueden adquirir en las taquillas del inmueble.

El evento comenzará a partir de las 20:00 horas, y también contará con la participación de otros importantes artistas del medio como “Sonido Fatman“, “Girls Want Reggae” y “Los desiertos”, siendo un espectáculo imperdible para todos los amantes del género nacido en Jamaica.

