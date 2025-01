Misterioso “Gato con Sombrero” aterroriza a usuarios del Metro de la CDMX, esto se sabe | VIDEOS

Una persona disfrazada del famoso personaje del “Gato con Sombrero” está causando terror entre los usuarios del Metro de la Ciudad de México y esto se debe a que su caracterización y su actitud han resultado un tanto perturbadoras para cientos de pasajeros del referido transporte capitalino, quienes se han encargado de exhibir el caso en plataformas digitales donde ya circulan distintos videos del referido personaje.

Los avistamientos de este “Gato con Sombrero” comenzaron a ser reportados en plataformas digitales desde los primeros días del 2025 y en los videos que fueron difundidos principalmente en TikTok y en X se exhibe que dicho personaje tiene una actitud un tanto extraña pues aseguran que luego de elegir a una persona no le quita la mirada de encima durante varios minutos hasta que el pasajero se marcha en algún vagón, incluso, en otros mencionan que ha perseguido a distintas personas, a las cuales, saluda amigablemente a la distancia.

Es importante mencionar que, en ninguno de estos reportes se habla de agresiones cometidas por este misterioso “Gato con Sombrero”, sin embargo, a cientos de usuarios de redes les parece perturbador su actuar, por lo que han aprovechado sus avistamientos para hacer videos con los que intentan hacer su imagen todavía más escalofriante, incluso, se han generado distintas historias oscuras en torno al origen de este personaje, pero, lo cierto es que, ninguna de ellas es verídica pues se desconoce la identidad de la persona que está detrás del disfraz.

“El Gato con Sombrero” solo quiere divertir a los usuarios

La persona que se disfraza como “El Gato con Sombrero” tiene una cuenta de TikTok en la que deja ver que sus paseos por el Metro y otros puntos de la Ciudad de México son más que frecuentes pues todo parece indicar que se gana la vida disfrazándose de distintos personajes para tomarse fotos en varios lugares públicos de la capital mexicana, prueba de ello es que el pasado mes de diciembre optó por caracterizarse de “El Grinch” por la época navideña.

"El Gato con Sombrero" aseguró en sus redes sociales que no pretende dañar a nadie. Foto: TikTok: elgrinch44_

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que se genera una imagen negativa en torno al “Gato con Sombrero”, incluso, fue a finales del 2023 cuando difundió un video en TikTok en el que aseguró que no tenía malas intenciones, sino que su objetivo solo era divertir a los usuarios del Metro con los que se encontraba en su camino, no obstante, hay que aclarar que esta persona ha sido muy cuidadosa para no revelar su verdadera identidad.

La persona detrás del disfraz del "Gato con Sombrero", también se caracteriza de "El Grinch". Foto: TikTok: elgrinch44_

Para finalizar es importante mencionar que, los avistamientos de este misterioso “Gato con Sombrero” han sido más frecuentes en las Líneas 9 (café) y 2 (azul) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), además, como se dijo antes, dicha red de transporte no ha notificado sobre incidentes en los que se haya visto involucrado dicho personaje.

