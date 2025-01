Mujer destroza el carro de su ex en pleno tráfico, reclamo divide las redes: VIDEO

En plataformas digitales se hizo viral un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que una mujer le hace un acalorado reclamo a su ex en pleno tráfico, el cual, se sale de control y le termina destrozando el parabrisas de su carro a cadenazos y como era de esperarse, la grabación causó un gran revuelo entre los usuarios de redes sociales, donde se dividieron las opiniones en torno a este polémico caso.

Estos hechos ocurrieron en Catamarca, Argentina y fue el sujeto agredido quien se encargó de difundir las imágenes en plataformas digitales, en las cuales, exhibió que su expareja lo siguió en motocicleta a lo largo de varias calles para hacerle un reclamo por no haber visto a su hija durante seis días, tal y como la mujer lo expresa en la grabación, en la cual, momentos después se le puede ver golpeando el parabrisas del carro con una cadena antirrobo.

uD83DuDEA8 LA EXMUJER LE REVENTÓ EL VIDRIO DEL AUTO

- La expareja persiguió al hombre con su moto y le rompió los con la cadena

- Lo acusa de no ver a su hija y hacerse "el gran padre"

uD83DuDCCD Catamarca pic.twitter.com/wXYU48dGDT — Vía Szeta (@mauroszeta) January 30, 2025

“Hace seis días que no ves a la criatura y te haces el gran padre”, se puede escuchar a la enfurecida mujer, a quien posteriormente se le pudo ver intentando abrir la puerta del vehículo de su ex para obligarlo a descender de la unidad, sin embargo, al no lograrlo le destroza los cristales de las puertas laterales, así como el parabrisas y es aquí donde se puede escuchar al sujeto agredido decir “¡otro vidrio más!”, por lo que dejó ver que esta no es la primera vez que ocurre una escena como está.

“Ahora falta que cumpla con matarlo”, mujer habría amenazado de muerte a su ex

Tras la publicación de este video en redes sociales, una mujer llamada Nancy Luna, quien dijo ser la madre del hombre agredido, señaló que esta es la tercera ocasión en la que la madre de su nieta vandaliza el carro de su hijo, además, señaló que la mujer habría amenazado de muerte a su heredero y detalló que los problemas entre ambos comenzaron desde hace cuatro años y según refiere, el hecho de que su hijo no pueda ver a su hija de manera frecuentes es que la propia madre lo impide, por lo que espera que el caso llegue a oídos de las autoridades y tomen cartas en el asunto.

El actuar de la mujer dividió opiniones en redes sociales. Foto: X: mauroszeta

Es importante señalar que, el testimonio de la madre del sujeto agredido solo sirvió para dividir las opiniones entre los usuarios de redes sociales pues mientras algunos se mostraron empáticos con el sujeto agredido por su ex, algunos otros internautas se mostraron interesados en conocer la versión de la mujer para así tener un panorama más amplio de la situación que la llevó a actuar de tal manera.

