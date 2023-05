Grupo Firme pierde fuerza y cancela tres fechas en México, estas son las poderosas razones

Grupo Firme nuevamente en el ojo público, la agrupación mexicana tiene programada una gira por México, pero recientemente fue Isael Gutiérrez, el director de Music VIP Entertainment quien dio a conocer que tres de las fechas en el país quedan canceladas, el empresario también mencionó cuales son las razones por las que se efectuó la decisión.

A través de un comunicado y de un video el empresario mencionó que Morelia (10 de mayo) Veracruz (24 de junio), y Cancún (primero de julio) son las ciudades a las que no llegará la música de Eduin Caz, (líder y voz principal), Abraham Luna (segunda voz), Jhonny Caz (tercera voz), Joaquín Ruiz (bajo eléctrico), Dylan Camacho (acordeón), Fito Rubio (batería) y Christian Téllez (bajo eléctrico).

El comunicado en el que confirmaron la noticia. IG/isaelgutierrez

Otra de las cosas que aseguró es que no se trata de una baja en la venta de boletos tal y como se ha especulado, lo que pasa es que ellos buscan siempre dar lo mejor en el escenario, pero esta vez les era imposible que algunos instrumentos y parte de su equipo necesario llegara a tiempo y en condiciones para crear los espectáculos, por eso decidieron no hacer los shows.

“Tenemos equipo que lo traemos de Estados Unidos, de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México y por situaciones de logística, de acomodo, no nos es posible traer todo el equipo que necesitamos para que Grupo Firme les de un espectáculo como el que ustedes se merecen, así que nos vemos en la penosa necesidad por situaciones externas a Grupo Firme, a la empresa, no hay a quien culpar", aseguró Isael.

La banda es una de las más famosas. IG/Grupofirme

Puntualizó en que para ellos lo más importantes son los fanáticos y estarán haciendo una estrategia para devolver su dinero a todos aquellos que ya habían adquirido su boleto para verlos en alguna de las tres ciudades en las que ya no van a estar con su espectáculo de primer nivel, también especificaron que la fecha de Monterrey sigue en pie.

"Cada peso que gasten en Grupo Firme en un evento de Grupo Firme será bien valorado y aprovechado, todos los boletos se van a hacer de la manera como tradicionalmente se hace, vía electrónica y sin ningún problema", agregó y reiteró sus disculpas por los inconvenientes.

Hay que recordar que hace unos días Eduin Caz mencionó que no era real los chismes en los que se decía que su trabajo había bajado y mencionó que ya tenía vendida toda la gira en Estados Unidos, que no tenía nada de que preocuparse y que no hicieran caso de las personas que hablaban mal de su proyecto.

