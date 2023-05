FOTO: Ana Martín usa vestido de quinceañera a los 77 años

Como todo una quinceañera fue como se dejó ver la actriz Ana Martín a sus 77 años de edad, pues compartió en sus redes sociales una foto luciendo un vestido largo y abultado, similar a los que usan las jovencitas para celebrar esta edad. En tanto, sus fanáticos reaccionaron con esta imagen, generando algunos comentarios halagadores, pero no se salvó de algunas críticas de los usuarios de plataformas digitales.

La primera actriz es una de las más activas en redes sociales, pues a pesar de su edad se ha actualizado e interactúa con sus seguidores. Aunque la mayoría de veces comparte contenido para recordar sus años de juventud, por lo que sorprende con su belleza; esta vez, la protagonista de "El pecado de Oyuki" subió una foto en la que se dejó ver con un vestido largo y azul que tenía muchos diseños en toda la prenda.

Ana Martín luce vestido de XV años

En su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 1.1 millones de admiradores, publicó una imagen con un gran vestido azul que destacaba por ser abultado, ya que en la falda tenía mucho tul, así como unos adornos de lo que aparentemente son flores. Asimismo, en la parte superior tenía un corazón resaltado y unas transparencias en los hombros con brillos, de igual forma, poseía unos hombros abultados y unas mangas en tres cuartos hechas con tela delgada.

IG @anamartin

"A mis 77 con un vestido de quinceañera", escribió Ana Martín en la descripción de la publicación en la que se llevó de "likes" y comentarios halagadores. "Toda una princesa, con 77 años, pero parece de 50, pásenos su receta Anita, ya quisiéramos muchas vernos así después de los 60 años...está bellísima y muy bien conservada, que bárbara", "Me encanta, era mi sueño y no se pudo" y "El vestido de mis sueños para mi hija cuando cumpla sus 15 años".

La actriz no sólo posó con su vestido de XV años, también se arregló, ya que se colocó como tocado una corona pequeña y con brillos, con el que complementó su look. La protagonista de "El lugar sin límites" mostró que no hay edad para lucir cualquier tipo de prenda y cumplir con un sueño, pues como muchas usuarios manifestaron en los comentarios, algunas no pudieron festejar sus 15 primaveras utilizando un gran vestido.