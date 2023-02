Ana Martín conquista las redes con reveladoras fotos de su juventud

Ana Martín es una de las actrices mexicanas más reconocidas en la actualidad. La actriz ganó popularidad por sus apariciones en títulos como: "El pecado de Oyuki", "Soy tu dueña", "Rubí" o "Destilando amor". Actualmente, la también modelo tiene 76 años de edad, pero continúa ganándose el cariño y admiración de generaciones recientes debido a su incursión en redes sociales, donde comparte detalles privados de su carrera; usualmente, la actriz presume fotos y videos de cuando era joven, imágenes en las que deja al descubierto el “cuerpazo” que tenía en su juventud y algunos anécdotas de su vida.

Ahora, fue a través de su cuenta de Facebook que la actriz compartió algunos recuerdos de su juventud y dejó al descubierto el cuerpazo que lucía cuando era más joven. En su perfil difundió un collage de varias fotos atrevidas y reveladoras, en las que luce las curvas que tuvo y la belleza de su rostro al natural. "Mi vida en los 60’s", escribió la protagonista de "El pecado de Oyuki" en la red social propiedad de Meta.

La actriz compartió una de sus fotografías más atrevidas. Foto: Ana Martín.

La fotografía más atrevida de la actriz es una donde aparece posando al lado de una motocicleta. En la instantánea se aprecia que Ana Martín solo usa unos shorts, tennis, cinturón y una chamarra de mezclilla, dejando al descubierto su abdomen y sus tonificadas curvas. El resto de imágenes están centradas en el rostro de la también modelo, en ellas resaltan sus ojos marrones, los cuales ganan protagonismo al resto del collage.

La publicación cuenta con más de 280 mil "me gusta" y cientos de internautas han comentado sobre la belleza y talento de la popular actriz. "De los rostros más bellos de México", "La sigo viendo igual", "Muy hermosa Ana Martín", "Siempre linda, me encantó cuando la ví bailando a GoGo en una película" y "Siempre has sido una belleza de mujer", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en su publicación.

