La Bebeshita reaparece con radical cambio de look y le llueven halagos

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus fans con un nuevo y radical cambio de look con el cual lució más bella que de costumbre, por lo que, como era de esperarse, la exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” se llevó decenas de halagos de parte de sus miles de admiradores, quienes comenzaron a especular que la también cantante se habría sometido a este cambio debido a que su regreso estelar a la televisión podría ocurrir muy pronto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “La Bebeshita”, quien hace unos días presenció el asesinato de Kevin Kaletry, publicó un video para mostrar lo bella que luce como rubia luego de haberse deshecho del tono castaño en su cabellera, el cual, la acompañó durante los últimos años de su carrera y en dicha grabación, la también cantante presumió su belleza posando frente a un espejo ubicado en el estudio donde también le colocaron extensiones para lucir aún más atractiva que de costumbre.

“Bebés pues soy más rubia, me encanta, como que siento que es lo mío estar en güera, de verdad me encanta estar güera, ¡ay, es que me encanta! Siento que es lo mío y obviamente con mis extensiones que me ponen los mejores y la queso”, fueron las palabras que dijo “La Bebeshita” en el video en el que presumió su nuevo look, con el cual, provocó más de un suspiro entre sus fans.

Pese a que este video de “La Bebeshita” fue difundido a través de sus historias de Instagram sus admiradores se encargaron de replicar las imágenes en otras plataformas y en páginas especializadas en seguir su carrera donde los halagos no se hicieron esperar para la conductora, además, como se mencionó antes, sus seguidores comenzaron a especular que la también cantante se habría sometido a este cambio de look porque se estaría preparando para tener un regreso estelar a la pantalla chica después de casi medio año de no tener actividad en televisión.

Cabe mencionar que, hasta ahora se desconoce cuál es el futuro de “La Bebeshita” en la televisión pues desde su salida de “Venga la Alegría” se han realizado todo tipo de especulaciones en torno a su actividad en la pantalla chica pues se ha dicho que su relación con TV Azteca terminó de mala manera y que hasta estaba considerando en irse a la competencia, sin embargo, la exparticipante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” se ha manejado con completo hermetismo respecto al tema.

Por ahora, la conductora de 32 años se encuentra enfocada en posicionarse como creadora de contenido infantil junto al “Bebé team”, además, de forma paralela sigue teniendo una intensa actividad en OnlyFans, además, también ha dado pequeñas señales con las que ha dejado ver que pretende reactivas su faceta como cantante de reggaetón.