La Bebeshita sufre ansiedad tras presenciar la muerte de Kevin Kaletry: "Pasó muy cerca de mi"

A una semana del asesinato del influencer y Tiktoker, Kevin Kaletry, Daniela Alexis Barceló, mejor conocida de La Bebeshita, rompió el silencio y reveló cómo recuerda esta situación, pues ella estuvo presente cuando le dispararon a la celebridad de internet. La ex conductora de Tv Azteca confesó que tras el traumático suceso ahora tiene ansiedad, ya que pasó muy cerca de donde se encontraba dando una entrevista.

La noche de este miércoles, la ex conductora de Venga la Alegría Fin de Semana fue a la alfombra roja de del espectáculo "The Illusionists", por lo que se encontró con la prensa y ahí le preguntaron qué sucedió la tarde del 4 de mayo, cuando Kevin Kaletry fue asesinado con un arma de fuego, pues ella también había asistido a la conferencia debido a que era parte del proyecto de YouTube de Wendy Guevara, integrante de "Las Perdidas", titulado "La Eskuelita".

La Bebeshita habla de la muerte de Kevin Kaletry

La ex integrante de "Enamorándonos" indicó que presenciar la muerte de Kaletry la dejó muy afectada, ya que nunca había estado tan cerca de un crimen como este. La artista narró que estaba muy cerca de donde se escucharon los disparos, pues estaba llegando al lugar en la Condesa, y cuando empezó a dar una entrevista, sucedió al ataque el que sería su compañero en el próximo programa en YouTube.

La presentadora sería parte de "La Eskuelita" Foto: Especial

“Ya había olvidado ese momento, viví algo súper fuerte, yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca, a metros de distancia, y sí es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, ni modo, tristemente estamos en la Ciudad de México y pasan estas cosas”, expresó la conductora ex participante de la primera temporada de MasterChef Celebrity, quien aseguró que tiene ansiedad desde aquel episodio traumático en su vida.

“Sigo en shock, es algo muy fuerte que nunca había vivido yo en mi vida, tan cerca, realmente yo soy una niña que no se mete en problemas, que trata de alejarse como de ese tipo de cosas, duermo con la luz prendida, tengo ansiedad”, destacó La Bebeshita, que admitió que no conocía a Kevin Kaletry, por lo que indicó que no podría dar detalles del caso y sobre cuáles podrías ser los motivos de su asesinato.

“Yo no sé de ese tema, yo sólo me eché a correr. Estuve en tal shock que me salí del chat, me salí del grupo y no quiero saber de esto ahorita. No lo conocía, ese día lo iba a conocer, nunca lo había visto en persona. Para mí fue algo fuerte y gracias a Dios que me cuido mucho”, destacó la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, que confesó que posiblemente ya no esté el proyecto de la integrante de "Las Perdidas".

La Bebeshita destacó que tiene ansiedad Foto: Especial

"Yo la verdad, no sé, no estoy segura de seguir adelante. No sé, soy mucho de vibras, soy mucho de señales, tal vez esto es una señal, y he pensado mucho las cosas sobre si voy a seguir en el proyecto o no de mi amiga Wendy Guevara, que la amo, la adoro, pero pues no sé, tal vez no sea momento de entrar ahí. Yo les pedí un break para pensar las cosas”, estacó La Bebeshita.

