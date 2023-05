Juan Soler asegura que no le faltó al respeto a Mónica Noguera: "Vengo de otra época"

Después de que saliera de Sale el Sol, Juan Soler rompió el silencio sobre su polémica con Mónica Noguera, al que le hizo un comentario inapropiado. El actor aseguró que no le faltó al respecto a su excompañera del matutino y que en ningún momento quiso ofenderla, asimismo se justificó diciendo que era una persona de "otra época", por lo que su forma de expresarse es de una forma muy "rústica" y "directa".

Hace un par de días, Juan Soler hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram junto a su novia Paulina Mercado, quien también era su compañera en el matutino de Imagen Televisión. En el live habló de muchos temas entre ellos el polémico comentario que le hizo a Mónica Noguera, a la que le dijo palabras inapropiadas sobre sus piernas durante el programa, lo que generó varias críticas en redes sociales, en donde lo señalaron fuertemente.

Juan Soler habla de su relación con Mónica Noguera

El ex conductor de Imagen TV indicó que no considera como ofensivo su comentario hacia Noguera, pues argumentó que él es de otra época de donde se dicen las cosas de forma directa y hasta destacó que tiempo atrás, hubiera sido un cumplido halagador. “Vengo de otra época. Soy nacido en el 66, también nacido con otro tipo de información, de educación, donde decimos las cosas de una manera muy rústica, directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicios. En mi época, habría sido un piropo increíble” , dijo.

El actor argentino consideró que en estos tiempos se está viviendo con muchos prejuicios y que la sociedad sólo refleja su resentimiento. “Hoy lamentablemente estamos viviendo con muchísimos prejuicios, estamos viviendo con una piel demasiado delgada y estamos viviendo dentro de una sociedad que envidia y que genera mucho resentimiento”, destacó Juan Soler, que también agregó que él respeta mucho a las mujeres, así como a la pareja de la ex conductora de Telehit.

“Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltar al respeto. Realmente soy muy respetuoso de las mujeres, soy muy respetuoso con la institución que es la pareja, Mónica tiene a su pareja, a quien quiero muchísimo, y no fue con la intención de faltarle el respeto ni a Mónica ni a las mujeres en genera” , resaltó el actor, 57 años, quien siguió insistiendo que era un chiste, por lo que se negó a pedir disculpas: “Me niego a reconocer que le falté al respeto, porque no fue así. Fue un chiste que lamentablemente la gente tiene la piel delgada” , finalizó.

Por su parte, Paulina Mercado también habló sobre el tema e indicó que "Mónica la amamos, es muy amiga nuestra y es comadre de Juan", pues hay que recordar que Noguera es amiga de Maki, la exesposa de Juan Soler y madrina de su hija Azul. Asimismo, indicó que su relación va bien y que el actor le da su lugar como nadie lo había hecho: "Nunca me he sentido tan segura en una relación. Nunca nadie antes me ha dado el lugar que me da Juan Soler".

