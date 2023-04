Juan Soler incomoda a Mónica Noguera tras hacer comentario sobre sus piernas en vivo

Juan Soler vuelve a estar en la polémica, ahora porque le hizo un comentario inapropiado a su compañera de Sale el Sol, Mónica Noguera, quien se mostró un poco incómoda. Los hechos ocurrieron durante el programa en vivo, cuando estaban haciendo una dinámica, por lo que la mayoría de televidentes no lo pasaron desapercibido y comenzaron a escribir en redes sociales que estaba acosando a la presentadora.

Este martes, como todas las mañanas, los conductores participaron en "Trapitos al Sol", una sección en la que las celebridades hablan de cosas muy íntimas. La encargada de dicha dinámica es la periodista Ana María Alvarado, que le hace preguntas personales a los presentadores, y algunas veces a los invitados. Esta vez utilizaron blanco de tiro para arrojar un dardo y elegir el tipo de cuestionamiento se les haría, por lo que cada uno pasó al frente.

Juan Soler incomoda a Mónica Noguera con cometario inapropiado

Cuando fue el turno de Mónica Noguera, la presentadora lució su look de short de polipiel con una playera blanca y un blazer del mismo material de la pieza de abajo. En ese momento su compañera Paulina Mercado aprovechó para decirle un halagador comentario: "Mónica, que piernas tienes", por lo que la ex conductora de Telehit, le agradeció, sin embargo, después de estas palabras, Juan Soler también aprovechó para decirle otra cosa que no fue muy bien recibida por los fans.

“Y se deben ver (las piernas) espectaculares en los hombros de cualquiera”, dijo el actor, de 57 años, a la presentadora, a quien se le percibe algo incómoda con el comentario, pero sólo se limita a contestar: “Cuidado compadre, compadre cuidado”, y posteriormente siguió con la dinámica de manera profesional, ignorando el incómodo momento que vivo durante el programa en vivo debido a la intervención del protagonista de telenovelas.

En 2021 Juan Soler se unió a Sale el Sol como conductor, en un principio la aceptación del público fue buena, pues mostraba otra faceta más allá que el del galán de telenovelas. A penas a finales del año pasado, el actor confirmó que estaba saliendo con la presentadora Paulina Mercado, por lo que pronto se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo, ya que algunas veces se muestran románticos durante el matutino de Imagen Televisión.

Mónica Noguera solo contestó y siguió con la dinámica IG @monanoguera

No obstante, en las últimas semanas, el protagonista de "La mexicana y el güero" se ha ubicado en medio de la polémica, primero por hacer comentarios en contra de las mujeres trans y después hacerse viral un video en el que revela en televisión que tuvo actos inapropiados con una cabra, lo que indigno a los usuarios de redes sociales. Por lo que su reciente comentario hacia Mónica Noguera, se suma a la lista de desacuerdos que tienen los internautas contra él.

