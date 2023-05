Hay que contener el aliento para ver el atuendo con el que Salma Hayek fue la mejor vestida del cine y ella lo hizo sola

Uno de las mayores orgullos de México en el cine es el nombre de Salma Hayek, la veracruzana que libró las fronteras y el racismo para consolidarse como una de las mejores actrices del mundo y no sólo eso sino que es empresaria y productora. Pero al inicio no todo fue "miel sobre hojuelas", pues ella misma ha aceptado que el camino fue sinuoso y -por ejemplo- en el campo de la moda los diseñadores y grandes casas dudaron por un momento del potencial que su figura podría aportarles.

Es de tal modo que en el ya lejano 1999, la mexicana debió apostar por su intuición y por buen gusto para presentarse en la alfombra roja del prestigioso festival de cine que se realiza en Cannes, Francia. Esa vez, de acuerdo con las críticas especializadas en alta moda, Salma fue la mejor vestida y para sorpresa de muchos fue ella misma quien diseñó su atuendo y se atrevió a lo que muy pocas.

Salma Hayek siendo la mejor en el festival de Cannes

La nacida en Coatzacoalcos recuerda para la revista Vogue que en esa previa al nuevo milenio, ella tomó un suéter y una falda larga de satín, lo combinó con joyería fina, pero desafió las normas ya que aquella pieza en color cielo debía ser usada con algo debajo al sólo estar cerrada por un par de botones, lo que parecía un look "sacado de la manga" se convirtió en una tendencia y en un estilo.

"Nadie estaba haciendo esto. Tomé un suéter que se supone que debe usarse con algo debajo, porque solo tenía dos botones, una falda y creé mi propio estilo", dijo para la prestigiosa revista.

Quién iba a pensar que de aquel look despreocupado y naciente de la necesidad iba a poner en el mapa a una joven promesa del cine, de los negocios y la moda. Hoy en día no hay casa alguna en el mundo que no quiera que sea Hayek quien usé uno de sus atuendos o se luzca en las alfombras rojas con un diseño que le pertenezca.

