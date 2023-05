Salma Hayek derrocha elegancia con traje dorado estilo Hollywood clásico

Salma Hayek se abrió paso como una de las actrices más importantes de Hollywood gracias a su talento, simpatía y belleza, algo que en esta ocasión no dudó en presumir con un elegante traje dorado con delicados detalles de encaje, todo al estilo clásico de Hollywood e inspirado en una de las figuras más importantes de Estados Unidos.

En días recientes se dio a conocer que la protagonista de “Frida” se encuentra en la lista de las “100 personas más influyentes del 2023” elaborada por la revista TIME, en la que también destaca la activista mexicana María Herrera. Además, indicó que la revista People también la incluyó en la edición de “las más bellas” y para ello lució un elegante atuendo.

Look de Salma Hayek inspirado en la primera dama Jackie O. Foto: IG @salmahayek

La actriz se dejó ver con un elegante traje de la marca Gucci que consta de un saco y falda con diseño en lápiz con tonos dorados y detalles en color negro, así como un delicado encaje en la parte baja del atuendo que añade glamour. Lo complementó con una bolsa a juego y joyería de la marca De Beers y un maquillaje en tonos café y rosados.

Añadió lentes oscuros para su look, así como un peinado de lado con ondas ligeras estilo los 50 que también está inspirado en Jacqueline Lee Kennedy Onassis, quien fuera esposa de John F. Kennedy, presiente de Estados Unidos desde 1961 y hasta 1963 antes de ser asesinado.

Salma Hayek fue rechazada en la moda

“Recuerdo los tiempos en los que hubiera sido imposible imaginar que este logro fuera posible para mujeres pertenecientes a minorías y de más de treinta años, sin embargo, quien estamos ¡sí se puede!”, dijo la actriz en el mensaje con el que compartió la noticia de que estaba en la revista TIME.

Salma Hayek con look estilo Hollywood clásico. Foto: IG @salmahayek

Durante una entrevista para la revista Vogue, la actriz de “Bandidas” también mencionó las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera cuando, pues al tratarse de una figura aún no tan destacada en Hollywood ninguna marca reconocida de moda quería vestirla para importantes eventos y, por ello, realizó algunos de sus atuendos más icónicos ella misma.

“En ese tiempo no muchas personas querían vestirme porque yo no era muy conocida. Estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme al inicio de mi carrera (…) Me esforzaba mucho consiguiendo ropa, no podía comprarla por mi cuenta y otras chicas fueron consiguiendo gente para prestarles ropa, pero nadie pensaba que una mexicana se quedaría, entonces ¿por qué darme un vestido? Muchos de estos looks eran sólo mi creatividad!”, recordó.

Salma Hayek con traje dorado y detalles de encaje. Foto: IG @salmahayek

SIGUE LEYENDO:

Valentina Pinault, hija de Salma Hayek, posó con su medio hermano "secreto" y se volvió viral

Salma Hayek da cátedra de elegancia con espectacular vestido azul de seda y encaje

Black Mirror, la popular serie de Netflix, regresa con Salma Hayek al frente