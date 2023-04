Salma Hayek es una de las 100 personas más influyentes de la revista TIME

La revista TIME reveló su lista de las "100 personas más influyentes del 2023" y entre ellas se encuentran dos mexicanas, la actriz, Salma Hayek, y la activista María Herrera, ambas por su trabajo destacado en sus respectivos rubros y por ser agentes de cambio. En este selecto grupo hay más personajes latinos, sin embargo, sólo estas dos mujeres son las que representan a México, por lo que muchos usuarios de redes sociales han comenzado a hablar de su trabajo.

Salma Hayek es una de las 100 personas más influyentes

La actriz originaria de Veracruz entró en la categoría de "Artistas" debido a que es una celebridad que se encuentra trabajando en Hollywood. La publicación presentó la reseña de su gran amiga Penélope Cruz, quien describió su primer encuentro con Salma, cuando apenas estaba buscando una oportunidad en Estados Unidos, como "estar con una hermana", pues a pesar de que llevaba muy poco tiempo la recibió con una buena actitud.

"Salma es una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, desde su gran interpretación de Frida Kahlo hasta su interpretación más reciente como Maxandra en Magic Mike's Last Dance", se lee en la descripción que hizo la protagonista de "Bandidas" y "Volver" para la revista TIME.

Salma Hayek en "100 personas más influyentes del 2023" de la revista TIME Foto: Captura de pantalla

Además, la artista describió la participación de Hayek en la industria de Hollywood como una "revolución", pues abrió muchas puertas para las personalidades latinas que le siguieron. Asimismo, Cruz indicó que la actriz, de 56 años, todavía hará mucho en el mundo del espectáculo internacional, en donde ha destacado por ser una de las mexicanas más reconocidas con películas como "Frida" por la que recibió una nominación al Oscar.

En tanto, Salma escribió en su cuenta de Instagram un agradecimiento por ser considerada en la lista de "las 100 personas más influyentes del 2023" y por supuesto, a su amiga Penélope Cruz. "Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo: time.com/time100 Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo".

María Herrera, por su activismo al buscar a sus hijos

En tanto, en la categoría líderes destacó la activista María Herrera, quien está junto a los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inacio Da Silva y Gustavo Petro. La mexicana fue incluida por su labor de madre buscadora, pues es una de las mujeres que atiende las crisis de desapariciones que se vive en México.

María Herrera fue incluida por su activismo en la búsqueda de desaparecidos Foto: Especial

Doña Mary "ayuda a liderar un movimiento de miles de personas al que nadie quiere unirse. Cuatro de sus ocho hijos, Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, están desaparecidos desde hace más de una década. Están entre las más de 111,000 personas actualmente desaparecidas en México en medio de una violencia endémica sembrada por los cárteles de la droga", se lee en la descripción, en la que se establece que gracias a su trabajo se está aumentando la presión para que el gobierno resuelva la crisis de desapariciones.

