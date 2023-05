VIDEO | Carmen Villalobos deslumbra con su outfit inspirado en “Rápidos y Furiosos”

Tal parece que las dinámicas dentro del reality show "Top Chef VIP" se ponen cada vez más interesantes puesto que su conductora se puso a tono con una de las sagas más famosas del mundo: Carmen Villalobos presumió un outfit inspirado en "Rápidos y Furiosos", particularmente en la última cinta que está en vísperas de estrenarse.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió un par de videos donde se le puede ver caminando sobre una línea de cuadros blancos y negros donde en el centro se puede leer "Fast X", nombre de la última película de la franquicia. De fondo se puede escuchar la canción "Pump it" de The Black Eye Peas mientras se ajusta unas largas botas y sus guantes.

Sentada sobre una de las barras de la cocina, lució una chamarra de color azul con blanco y una minifalda negra. De igual manera presumió su peinado, que destacó por ser sencillo: una larga cola de caballo y un par de "cuernitos" al frente. Al igual que las modelos y protagonistas de las películas, se dio el lujo de agitar un pañuelo de color rojo como símbolo de salida a una carrera de coches.

"Feliz de hacer parte de el reto de hoy! Se estrena #fastandfurious X y aquí estamos muy felices de celebrarlo con ustedes @vindiesel @mrodofficial... Nos vemos esta noche en #topchefvip2 a las 7/6c", es el mensaje que colocó Carmen Villalobos en la publicación. Como era de esperarse, sus seguidores de inmediato se manifestaron:

"El outfit esta bello", "Tan linda como me gusta su forma de ser", "Simplemente guapísima y muy sensual señorita princesa hermosa tenga una excelente tarde", "Bella la chaqueta, casaca bellísima", "Eres un megabombon colombiano", "Wow, me has dejado sin palabras, siempre tan hermosa mi amor, hay si", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Cuándo se estrena "Fast X"?

La fecha de estreno de la última película de la saga de "Rápidos y Furiosos" se tiene prevista para este jueves 18 en México. Fue dirigida por Louis Leterrier y escrita por Justin Lin y Dan Mazeau. En esta ocasión Dwayne Johnson "La Roca" no aparecerá, pero sí otro titán: Jason Momoa.

Otros actores que estarán son Vin Diesel, Rita Moreno, Alan Ritchson, Michelle Rodriguez, Brie Larson, Sung Kang y Tyrese Gibson, entre otros no menos importantes.

