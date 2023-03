VIDEO | Carmen Villalobos no se aguanta las ganas y baila vallenato en bata “Los caminos de la vida”

Carmen Villalobos es una de las actrices más reconocidas en Colombia y Latinoamérica, pues además de tener una personalidad arrolladora también es una profesional en la extensión de la palabra. Basta con recordar los papeles que ha desempeñado en las diversas producciones siendo “Hasta que la plata nos separe”, de Netflix, una de las de mayor éxito. Por esta razón es que se encuentra muy activa en las redes sociales, con la finalidad de estar cerca de sus fans y compartirles un poco de su vida personal y de sus proyectos.

En esta ocasión, la también conductora tuvo el gusto de bailar un poco previo a entrar al foro donde se graban los episodios de la segunda temporada del reality show “Top Chef VIP”. Usando una enorme y cómoda bata, la colombiana le destinó varias canciones a sus deseos de mover la cadera y cantar varias melodías reconocidas del género vallenato; sin embargo, hubo una que destacó porque le echó mayor sentimiento: “Los caminos de la vida” de Los Diablitos, quizá empujada por algún recuerdo de su madre.

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Villalobos se sinceró con sus más de 21 millones y medio de followers tras comunicarles que había amanecido con deseos de moverse al compás de la música autóctona de la región caribe de Colombia. Publicó una fotografía donde se le puede ver muy feliz cargando un acordeón de color verde.

Carmen Villalobos es conductora del reality "Top Chef VIP" (Foto: IG @cvillaloboss)

"Hoy amanecí con muchas ganas de bailar vallenato... así que aquí les dejo esta foto del día que toqué el acordeón. Feliz jueves mi gente lindaaaaaaaaaaaaa. Cuál es tu vallenato favorito, te leo", escribió la también modelo. Pero eso no fue todo porque su idea también la expuso con varios videos en sus historias donde preguntó por la canción favorita de sus fans. "Ustedes saben que a mi me encanta... hace rato no escuchaba vallenatito y eso a mi me da como tanta emoción, como tanta sabrosura. Entonces, más tarde voy a subir historiecitas escuchando vallenatito. Es más hasta puedo poner cajitas para que ustedes me recomienden vallenatitos...", les dijo.

Carmen Villalobos baila "Los caminos de la vida"

Maquillada y con un excelente peinado, Carmen Villalobos apareció en la mayoría de los videos enfundada en una bata de color rosa. Con evidente alegría bailó y cantó la canción "Los caminos de la vida", melodía que se hizo famosa en el año de 1993 de La Gente de Omar Geles y que pertenece al álbum "Sorpresa Caribe". Tras dar los buenos días y decir que le estaban hablando por el apuntador la actriz dio una aplauso para cantar con el corazón.

Carmen Villalobos mostrando el micrófono oculto en su atuendo (Foto: captura de pantalla)

Pero esa no fue el único título que interpretó, pues se echó un fragmento de "Tres noches" y "Las locuras mías" antes de salir corriendo porque le estaban hablando de parte de la producción de "Top Chef VIP" donde hará el rol de presentadora (también apareció en la primera temporada). Al final le explicó a sus seguidores que tenía el micrófono a la altura de su pecho para evitar que pensaran que se trataba de otra cosa y echaran a volar su imaginación.

