Carmen Villalobos: 2 bikinis floreados con los que demuestra que desde la playa es la líder en moda

Aunque aún faltan 18 largos días para que se vaya la temporada invernal y entre de lleno la primavera, ya se empiezan a sentir los bochornos de los primeros calores de este 2023. Como es natural, muchas personas ya están pensando en irse a la playa o buscar un lugar con alberca para darse un buen chapuzón. Sin embargo, en el caso de las chicas, siempre es bueno contar con un bikini elegante y cómodo como los que ha modelado la actriz Carmen Villalobos quien, de forma indirecta, se ha convertido en todo un referente de la moda en este sentido.

Aquellos que se hayan echado un clavado a su cuenta de Instagram avalarán su buen gusto en en la forma de vestir, pero cuando se trata de escaparse de vacaciones, no hay otra como ella a la hora de salir con alguno de los modelos para tomar el sol recostada sobre la arena. Desde siempre ha modelado diversos diseños, pero sin duda aquellos que tienen un estampado floreado son los que más le quedan.

Carmen Villalobos es protagonista de "Hasta que la plata nos separe" (Foto: IG @cathe_cris25)

La fama de Carmen Villalobos no es producto de la casualidad o porque es una de las mujeres más atractivas del mundo del espectáculo. Ella comenzó a labrar su carrera desde el lejano 1999, cuando tenía 18 años de edad. Entonces saltó a la fama en el programa de televisión "Club 10". Su colaboración fue tal que le llenó el ojo a los productores, pues le dieron la oportunidad de participar en la telenovela "Amor a la plancha", proyecto que la catapultó a la fama.

Carmen Villalobos, líder en moda de playa

Los fans de Carmen Villalobos sabrán muy bien que en sus redes sociales siempre trata de estar cerca de ellos, pues les comparte pedacitos de su vida personal y profesional. Sin embargo, ha destacado el hecho de que siempre les termina modelando conjuntos para irse a la playa a descansar y divertirse.

Carmen Villalobos es una de las actrices más famosas de Colombia y Sudamérica (Foto: IG @cheeryviruet)

Como ya se citó con antelación, la también modelo colombiana, tiene un gusto particular por los bikinis, pero sin duda los diseños que mejor le van son aquellos que tienen en su estampado flores. Aunque no tiene muchos modelos (o no los ha presumido todos), los dos que presentó resultaron ser todo un éxito entre sus seguidores y con toda seguridad, para el siguiente periodo vacacional desfilarán conjuntos similares.

Fiel a su costumbre, no pudo evitar hacer las poses exactas para que las instantáneas quedaras como portadas de las principales revistas de celebridades. Yorley del Carmen Villalobos Barrios, nombre completo de la famosa, agradeció cada comentario de sus fans, quienes se desbordaron de amor por ella.

Carmen Villalobos es amante de los bikinis (Foto: IG @cvillaloboss)

