VIDEO | Los 3 atuendos más extravagantes de Yeri Mua que la consagran como toda una modelo de pasarela

Desde que Yeri Mua decidió hacerse unos "arreglitos" estéticos comenzó a publicar fotografías y videos con atuendos más arriesgados que, incluso, retaron a la censura de éstos. Ahora se ha enfocado en verse como toda una modelo de pasarela con diversos outfits dignos de cualquier evento de talla internacional. Para muestra basta echarse un clavado a su cuenta de Instagram, donde dejó claro por qué fue coronada como la reina del Carnaval de Veracruz en el 2022.

Las últimas tres publicaciones de la jarocha dejaron con la boca abierta a sus seguidores, pues no son convencionales y menos entre el mundo de los llamados influencers, pues cada uno tiene su estilo particular. Aunque no ha anunciado colaboraciones, parece que está cocinando algo, pues su estilo cambió casi de forma radical.

En la primera instantánea hecha por sus amigos, Cesar Moreno y Armando Méndez, se le puede ver al puro estilo ciberpunk, pues tiene un bikini negro, unas mangas y botas de charol negras y una blusa calada color plata que no dejó nada a la imaginación. El detalle de ésta sesión fue una motosierra que le dio un toque inusual, pero que terminó por emocionar a sus seguidores.

Yeri Mua al estilo ciberpunk (Foto: IG @armandomendezfoto | @cesarmorenofotografo)

En la segunda imagen, Yeri Mua salió más pop, pues el rosa predominó en sus prendas. Botas largas, un body negro y una especie de chamarra con las mangas anchas en extremo de color metálico compusieron su atuendo. Ella sólo se limitó a escribir: "Mientras me curo del cora". En ese momento sus followers la arroparon de una manera impresionante con mensajes de apoyo.

Yeri Mua podría cantar "Rosa pastel" de Belanova con su atuendo (Foto: IG @armandomendezfoto | @cesarmorenofotografo)

La última imagen de la "Bratz jarocha" fue un body de colores y con transparencias con hombreras. Utilizó unas botas de plataforma que estuvieron acompañadas por unos calentadores anchos de la misma tela. "10 MILLONES DE TURBIAS. De Veracruz para el mundo", escribió la influencer.

Yeri Mua ya podría aparecer en las pasarelas con las marcas más famosas del mundo (Foto: IG @armandomendezfoto | @cesarmorenofotografo)

