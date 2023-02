VIDEO | Yeri Mua se deja ver como reina de carnaval en pequeño conjunto vino: “Perdón por lo imperfecta”

Yeri Mua es una de las in fluencers más populares en México, razón por la cual fue invitada a participar en el Carnaval de Kanasín, en Yucatán, donde al parecer fue todo un éxito su presentación desde el carro alegórico. Al ser una celebración anual de relevancia, la veracruzana se tuvo que poner más que guapa y así lo hizo: se colocó un atuendo color vino con detalles en plata y salpicado de pedrería.

En un par de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, las personas pudieron admirar más de cerca cómo lució la modelo, que también destacó por el perfecto maquillaje que utilizó para el evento. Ella, sin perder el piso, emitió un mensaje de agradecimiento para la gente que siempre la ha apoyado: "Perdón por lo imperfecta y gracias por amarme a pesar de todo".

Yeri Mua compartió su alegría en el Carnaval de Kanasín (Foto: IG @yerimua)

Las opiniones fueron diversas, pues en un universo de casi 6 millones y medio de followers que tiene Yeri Mua hubo puntos de vista diferentes sobre su estampa. Unos le aplaudieron y le reiteraron su cariño y admiración; sin embargo, otros se "sinceraron" y le pidieron que antes de operarse debió "hacer pierna" en el gimnasio o que simplemente asista a éste lugar para conseguir un resultado diferente.

Por otro lado, también publicó una instantánea donde se le puede ver acostada sobre varias cartulinas con mensajes de amor hacia ella, así como las flores que los fanáticos le regalaron a su paso por las calles y hasta muñecos de peluche. Cabe destacar que previo a su asistencia, reveló que tenía miedo de ir, pues había sido amenazada de recibir una lluvia de objetos, como le ocurrió a Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas, Sonora, donde le arrojaron huevos.

Yeri Mua dividió opiniones en Instagram por su aspecto (Foto: IG @yerimua)

Hacen llorar a Yeri Mua en el Carnaval de Kanasín

A pesar del miedo de ser atacada en el Carnaval de Kanasín, Yeri Mua se armó de valor y asistió con toda la alegría que la caracteriza. En algunos videos que publicó en sus historias de Instagram se le puede ver más que feliz, brincando, saludando y hasta compartiendo algunos "shots" con tequila a sus fans. La aceptación del público la conmovió hasta las lágrimas y ella misma lo comentó:

Yeri Mua guardó todas las muestras de afecto de la gente en Yucatán (Foto: IG @yerimua)

"Acabo de salir del carnaval y terminé llorando, pero de la pu$% felicidad. ¡Neta!, yo pensé que me iban a agredir y me recibieron con tanto amor, con tanto cariño. En serio, gracias por todo. La pasamos increíble y no recordaba lo mucho que disfrutaba los carnavales. Gracias, los amo, los amo", dijo la influencer que saltó a la fama por su habilidad en el maquillaje.

Yeri Mua fue bien recibida en el Carnaval de Kanasín (Foto: captura de pantalla)

