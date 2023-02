VIDEO: a huevazos, así recibieron a Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas

Vaya sorpresa que se llevó Karely Ruiz en un encuentro con sus fans y que seguramente ya será una experiencia inolvidable, pues en medio de alegría, emoción, música y baile, además de saludos ante la multitud que aguardaba en las calles de Guaymas, Sonora, la guapa influencer y estrella de OnlyFans fue recibida, ¡a huevazos! Por supuesto, el incómodo momento se hizo viral en redes sociales, donde en el rostro de la regiomontana acaparó todos los reflectores.

Este fin de semana Karely Ruiz viajó al estado para participar en el Carnaval Internacional de Guaymas 2023, donde fue bien y mal recibida, ya que mientras un importante equipo de seguridad de la policía e incluso de la Marina la resguardaban y cuidaban de la multitud, durante su paso por las calles y a bordo de un carrito alegórico, los asistentes la recibieron a huevazos. Aunque muchos de ellos pasaron de largo, hubo uno que sí manchó el espectacular y revelador look de la influencer, por lo que el video limpiándose los restos del alimento se hizo viral en poco tiempo.

Así se vivió el incómodo momento. (Foto: TW @marioPina82)

Karely Ruiz sorprendida, así fue el momento exacto de la agresión

Aunque en su llegada al carnaval todo transcurría con normalidad e incluso la modelo -que recientemente reveló que sufre de alopecia a causa del estrés- se detuvo a saludar a sus fans o a firmarles mercancía, el ataque con huevos ocurrió cuando ya desfilaba por las calles de Guaymas bailando y presumiendo un coqueto look rosa y con enormes alas de plumas. En el video que se viralizó en redes se observa que de un momento a otro huevos empiezan a pasar frente a ella sin el éxito de darle, hasta que finalmente uno de ellos termina por alcanzarla.

Debido al impacto de los huevazos, Karely Ruiz interrumpió su sensual baile y en su lugar dejó ver un rostro lleno de sorpresa ante el momento desagradable y vergonzoso, ya que el huevo cayó justo en su escote, por lo que con ayuda de sus manos tuvo que retirar los restos del alimento. Asimismo, la estrella de OnlyFans volteó a ver hacia el público tratando de encontrar quién los lanzó. Luego de unos segundos, la influencer continuó con su baile al ritmo de los gritos y aplausos del público.

El momento desató la indignación tanto de los fans de la modelo como de usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en afirmar que lo que le hicieron a la famosa en su presentación del Carnaval de Guaymas fue una completa falta de respeto. Por otro lado, otros más pidieron abstenerse de participar en eventos como este si no se está de acuerdo, pero no agredir a los invitados.

"No comulgo con el tipo de espectáculo de Karely Ruiz, pero de eso a irle a tirar huevazos nomas no, si algo no me gusta simplemente me abstengo de ir a prescenciarlo, a partir de eso lo demás es falta de educación" y "qué OGT la people que le tiró huevazos" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Vestida de ángel, así se robó todas las miradas

A pesar del bochornoso momento que la famosa vivió enfrente de todos los asistentes al carnaval, Karely Ruiz se robó todas las miradas y no sólo por una importante escolta para su seguridad, sino también por un impactante look con el que se coronó como la más guapa. Y es que para la ocasión vistió un coqueto minivestido fucsia y con pedrería rosa con transparente para lucir la más glamurosa.

Este fue el look con el que presumió su belleza. (Foto: IG @karelyruiz)

Fiel a su estilo la influencer presumió un impactante escote de corazón; mientras que en los laterales de la prenda la piel quedó a la vista gracias a un estilo de red con el que resaltó sus curvas. Por otro lado, el look para enamorar a todos por su paso destaca por unas enormes alas de plumas también en color fucsia, una enorme corona para acompañar una peluca XXL. "Hoy me siento bien diosa", escribió en su cuenta de Instagram.

Mientras tanto sus fans no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "eres una diosa", "ángel rosa, te amo", "siempre lo eres", "encanto de mujer", "qué guapita", "hermosa", "qué divina", "guapa y subliminal" y "te ves espectacular".

