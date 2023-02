Ella es Mags, la segunda creadora más popular de OnlyFans en todo el mundo

OnlyFans (OF) es una de las plataformas más famosas desde hace un par de años, muchas personas han abandonado sus carreras para empezar en la creación de contenido para adultos, sin embargo, son pocas a las que les va muy muy bien. El caso de Mags, originaria de Texas, es uno de éxito. Esta modelo, nacida en Texas, Estados Unidos, es la segunda más popular en la página.

Asegura que no le importa tanto. Foto: Instagram.

Esta chica, de 25 años, expuso en una entrevista para el diario Daily Star que está en esa posición porque el algoritmo de OF contabiliza los “me gusta” que sus fotos y videos acumulan en total, los cuales son la única métrica que no se puede ocultar, sin embargo, este es un reconocimiento al que no le da mucha importancia, "agradezco que me suban el ego, pero ya no me importa tanto como antes", dijo.

No planea retirarse

Mags comenzó en la industria del contenido para adultos desde los 18 años, pero asegura que ella está orgullosa de haber durado ya tanto tiempo, pues por lo regular la gente “no aguanta tanto tiempo en esta industria porque te mastica y te escupe… Es muy duro emocionalmente".

Es muy popular en todo el mundo. Foto: Instagram.

Sin embargo, espera estudiar Derecho y mencionó que estudia para hacer un examen y convertirse en abogada, pero su actual empleo no le ha producido problemas. "La mayor ventaja del segundo puesto es que te da mucha credibilidad… Este trabajo tiene muchos inconvenientes en la vida pública, pero la gente parece respetarte más si puedes demostrarles que estás en lo más alto de tu campo", afirmó.

¿Quién la supera en el ranking?

Bryce Adams está en el primer sitio, con 1.3 millones de "me gusta", ella hace todo tipo de contenidos con su pareja Jay, además de que usa la plataforma como cualquier red social, pues sube contenido de todo tipo.

No tiene planeado abandonar la cima. Foto: Especial.

"Es un título divertido de tener, es un título apreciado y disfruto teniéndolo. No preveo perderlo… Estoy orgullosa de él, ya que está directamente correlacionado con el mercado diciendo ‘nos gusta lo que haces, te apoyamos’”, refirió recientemente en una entrevista para el mismo medio.

