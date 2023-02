Francia James: de sufrir bullying por tener estrabismo, a volverse millonaria con sus sensuales fotos en OnlyFans

Francia James es una modelo de OnlyFans y ex Playboy con más de 11 millones de seguidores en Instagram, pero aunque en la actualidad le va muy bien, cuando era niña sufrió mucho acoso escolar por sufrir de estrabismo, lo que la llevó a ser una persona tímida e introvertida por mucho tiempo.

El año pasado declaró en una entrevista que en realidad, ganaba muy poco dinero como modelo de Playboy, además, posar en lencería le resultaba agotador, por lo que decidió crear contenido en OnlyFans, donde gana muchísimo más. "Me va bastante bien con mi página… Me uní hace más de dos años y me he mantenido como una de sus mejores creadoras”, añadió.

Sufrió bastante

"Tengo que decir que nunca he sido una persona segura de mí misma… Crecí en Manizales, Colombia, en una familia pobre, así que nunca tuve estabilidad económica. Además, nací con un problema en los ojos… De niña me acosaban mucho por eso y no me operé hasta los 12 años", contó recientemente en una entrevista para el diario Daily Star.

La modelo se mudó a Estados Unidos cuando tenía 19 años, pero expuso que en ese entonces volvió a sentirse insegura: “No hablaba inglés. Fui muy tímida hasta que pude mejorar mi inglés. Incluso aun hoy me siento a veces como esa pobre chica de mi infancia".

Ahora tiene una carrera exitosa

La modelo ha tenido un gran éxito en OnlyFans, se especula que es millonaria, y hasta compró cuatro casas, una para su mamá y sus dos hermanas. "El día que pude comprarle esa casa a mi madre fue algo que nunca olvidaré. Trabajó muy duro toda su vida para mantenernos a mí y a mis hermanas, así que esto fue algo que significó más que cualquier otra cosa”, contó recientemente.

