Critican a exenfermera por dejar la práctica y volverse rica en OnlyFans

Allie Rae es una modelo de OnlyFans de 38 años que se ha vuelto muy popular en los últimos meses, tiene cientos de miles de seguidores en todo el mundo, es muy abierta con sus tres hijos y ellos saben que se dedica a la venta de contenido explícito, pero constantemente recibe muchas críticas por su trabajo actual.

Asegura que es una excelente madre y esposa. Foto: Instagram.

Rae antes era enfermera, pero fue despedida cuando descubrieron que tenía un perfil en la plataforma para adultos, pero aunque en su momento le afectó eso, ahora sólo se rié, pues ha amasado una fortuna.

Tiene mejores ingresos que cuando era enfermera. Foto: Instagram.

Sus hijos la apoyan

En una entrevista para el medio Daily Star, aseguró que dos de sus hijos, de 20 y 18 años, saben a qué se dedica, y el tercero, de 13, aún no lo conoce, pero lo sabrá en su momento. Ella ha explicado que junto con su marido tomaron la decisión de abrirse cuando su fama creció .

Tiene miles de fans. Foto: Instagram.

"No quería que se enteraran a través de terceros o que me encontraran en Internet accidentalmente, queríamos decírselo nosotros mismos… Nos los llevamos a comer solos y empezamos a contárselo poco a poco sin revelar demasiados detalles", contó. No obstante, en un principio no les creyeron.

"Fue chocante y vergonzoso para nosotros, pero también fue una señal de alivio que supieran lo que era OnlyFans y que no tuviéramos que explicarle nada en detalle porque habría sido incómodo… Después de eso, todos nos reímos un poco", añadió.

Sus hijos más grandes saben a lo que se dedica. Foto: Instagram.

En cuanto al más joven, expuso que no es consciente de todo lo que hace con su papá, pero él piensa que ella es una "mega" modelo, influencer y estrella de Tik Tok y que así es como ganan dinero, aunque sabe que están en una plataforma llamada OnlyFans.

Ha recibido críticas

Refirió que no todo es espectacular, pues incluso cree que puede tener suscriptores que sean compañeros, padres de éstos o maestros, “no puedo controlarlo. He hecho todo lo posible por bloquearlos en todas las redes sociales públicas, pero no puedo controlar las cosas de OnlyFans. Intento no pensar en ello", mencionó.

Tiene una familia muy unida. Foto: Instagram.

Lamentablemente, Allie y su marido ya no tienen amigos en la comunidad en la que viven, porque son juzgados constantemente: "Hacemos todo lo posible para que la gente no se acerque demasiado a nosotros, porque ante sus ojos me convertí en una madre horrible que debería ir a la cárcel… Eso es básicamente lo que dice la gente. Es ridículo. Soy una madre y una esposa increíble y la gente puede pensar lo que quiera", concluyó.

