Llega a Netflix el nuevo K-Drama de romance y comedia que te hará creer nuevamente en los hombres

Netflix, una de las plataformas de streaming con mayor contenido asiático, recientemente confirmó que muy pronto llegará a su catálogo un K-Drama de romance y comedia que planea convertirse en uno de los preferidos este 2025. La nueva producción se llama "Crushology 101" llegará el próximo viernes 11 de abril, según informes.

Aunque aún no han compartido el tráiler oficial, este drama coreano, que se estrenará en Netflix, busca demostrar que todavía existen hombres que valen la pena dejando de lado el tema que tanto debate genera por el aspecto físico. Además, muestra la emoción de la vida universitaria, desde parejas en el campus, las fiestas, las reuniones y otras experiencias inolvidables para los jóvenes estudiantes.

Por otro lado, el K-Drama protagonizado por Roh Jeong Eui, Lee Chae Min y Jo Joon Young, "Crushology 101", tiene un total de 12 episodios y es una historia basada en el webcomic "Bunnywa Obbadeul”, el cual fue publicado entre 2019 y 2023 a través de la plataforma coreana Kakao.

El K-Drama "Crushology 101" llegará a Netflix. (Créditos: Netflix / MBC)

¿De qué trata el nuevo K-Drama de Netflix?

El nuevo K-Drama "Crushology 101" trata sobre una estudiante de la Universidad de Yein llamada Ban Hee Jin (interpretada por Roh Jeong Eui), quien es conocida como "Bunny". Cuando era estudiante de primer año declaró que no se fijaba en la apariencia de los chicos, sino en su personalidad generando muchas sorpresas.

Considerando lo anterior, en la trama se señala que salió con un chico al que no consideraba atractivo y su relación no fue lo que esperaba ya que que su personalidad logró decepcionarla al mostrar una faceta negativa de él. Luego de esto, "Bunny" se sintió avergonzada, pues quienes la rodeaban y se hacían llamar sus amigos la tacharon de "tonta" por no fijarse en la apariencia y aun así obtener una mala experiencia.

Después, Bunny admite que le gustan los chicos que eran considerados atractivos, pero tiene baja autoestima debido a su primera experiencia con el amor. Sin embargo, sus problemas realmente comienzan cuando aparecen frente a ella dos "guapos" llenos de encantos, incluidos Hwang Jae-Yeol (Lee Chae-Min) y Cha Ji-Won (Jo Joon-Young).

Hwang Jae-Yeol, quien tiene una personalidad cálida, es estudiante del departamento de diseño visual, donde es respetado y querido por sus compañeros. Por otro lado, Cha Ji-Won, quien parece un chico perfecto debido a su belleza e inteligencia, es nieto de una familia chaebol y es uno de los más deseados del colegio.

"Crushology 101" estarás disponible en Netflix. (Créditos: Netflix / MBC)

¿Qué más debo saber sobre el K-Drama "Crushology 101" de Netflix?

Título en inglés: Crushology 101

También conocido como: Introducción a la Crushología

Género: Comedia, Romance, Juvenil, Escolar

Episodios: 12

Cadena: Netflix, MBC

Periodo de emisión: 4-Abril-2025 al TBA

Director: Kim Ji Hoon

Guionista: Lee Seul, Sung So Eun