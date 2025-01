5 canciones en español para sobrevivir al Blue Monday, el día más triste del año

El Blue Monday, o "lunes azul" en español, es un término popularizado para referirse al supuesto día más triste del año. Según la teoría, éste cae el tercer lunes de cada mes de enero y se caracteriza por una mayor sensación de tristeza o desánimo en muchas personas; sin embargo, no existe una base científica sólida para afirmarlo, se trata más de una creencia popular contemporánea.

El concepto del "Blue Monday" fue creado en el año 2005 por un psicólogo británico de nombre Cliff Arnall, supuestamente como petición especial para una agencia de viajes. El trabajo consistió en desarrollar una una fórmula matemática que supuestamente calculaba el día más deprimente del año, tomando en cuenta factores como el clima, las deudas, el tiempo desde las vacaciones de Navidad y otros elementos que podrían afectar el estado de ánimo.

A pesar de su origen comercial, el Blue Monday ha resonado con muchas personas debido a varios factores como regresar a la rutina después de un periodo vacacional por las fiestas decembrinas y la entrada del año nuevo, así como el recuento de las tareas a realizar para los siguientes 12 meses, entre otras cosas.

Este 2025, de acuerdo con los cálculos antes mencionados, el Blue Monday nos llega este lunes 20 de enero, por lo que es importante mantenerte en un modo relajado, positivo y si es posible, feliz o alegre a lo largo de las 24 horas, especialmente durante la jornada de trabajo u otros momentos de estrés.

No pierdas de vista que dicha fórmula matemática ha tenido muchas críticas por parte de la comunidad científica, quienes no avalan la forma en que fue creada la misma ni los resultados que arroja, pero fueron las nuevas generaciones quienes comenzaron a tomar esta postura como algo serio, tomándolo como una oportunidad para recordar la importancia de la salud mental y emocional.

Si bien el Blue Monday es un concepto controvertido, es innegable que muchas personas experimentan momentos de tristeza y desánimo a lo largo del año. Para hacer frente a estos sentimientos, es recomendable adoptar hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, mantener una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, pasar tiempo con seres queridos, así como buscar actividades que proporcionen placer o relajación.

Una de estas opciones puede ser apegarse al arte, ya sea desde la música, la pintura, la fotografía, el cine, la danza, entre muchas otras expresiones que te ayudarán a comunicar lo que sientes y probablemente alguien allá afuera conecte contigo, ayudándolo a combatir la tristeza o los sentimientos depresivos. Por ello, exploraremos 5 canciones para combatir el Blue Monday, todas ellas en español.

Jorge Drexler siempre tiene una canción para algo. El uruguayo bien nos puede dar una poesía sobre la creación de la humanidad, sobre la vida en los barrios populares o una canción de amor a través de la historia de las formas que ha encontrado el ser humano para comunicarse, tal como describe en "Telefonía".

Una de las canciones más populares de la cantante mexico-estadounidense Julieta Venegas que no puede faltar en tu playlist feliz del día. Un pop bien suave con tintes de rap y una invitada espectacular, Anita Tijoux. En esta rola, las cantautoras nos cuenta gran detalle las sensaciones que provoca el enamoramiento desde una perspectiva positiva y muy feliz.

"El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es, mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí"

El cantante chileno Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, mejor conocido como Gepe en la industria musical alternativa de latinoamericana, nos regaló en el año 2017 una descripción del amor más puro de la vida, el amor no solamente a otra persona de una manera romántica, también a un amigo, una amiga, etc. Una canción preciosa para ponerse de buenas un rato.

"Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo, no hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro, abriéndose paso en el invierto tan frío; en un mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así..."