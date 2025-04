Influencer responde a comerciantes chinos; prefiere pagar el lujo a la calidad y la tunden en TikTok: "la menos aferrada"

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya no sólo les compete a estos dos países, sino al mundo entero e incluso al Internet, ya que después de que comerciantes chinos expusieran en videos para TikTok que ellos son los que fabrican para las grandes marcas de lujo, los internautas han estallado contra el capitalismo y también con figuras famosas que los promueven, por ejemplo, al presumir sus millonarias colecciones de bolsos de lujo que por décadas han sido exclusivos para una minoría.

En redes sociales, principalmente TikTok las criticas en contra de quienes pueden pagar por el lujo de marcas como Chanel o Louis Vuitton no paran; tan sólo en México ya le llegó a las creadoras de contenido Priscila Escoto y Florencia Guillot; sin embargo, no son las únicas. En las últimas horas también se ha viralizado el caso de la influencer Fernanda Argotte (@fernandargotte en redes), quien se dedica a vender bolsos de lujo.

Tras la guerra comercial entre estas dos potencias mundiales, no ha parado de recibir críticas sobre su contenido e incluso sobre sus finanzas por los enormes precios que ha llegado a pagar por marcas como Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent o Prada. En respuesta a los comerciantes chinos y a los comentarios que recibe en redes sociales por quienes recuerdan que las bolsas chinas resultaron ser de los mismos fabricantes y proveedores que las marcas de lujo.

Hace unos meses Fernanda se volvió viral por destrozar un bolso que no era original y si entonces dividió comentarios, tras la guerra comercial se ha revivido el video porque pese a ser clon, sería de la misma calidad que una de lujo. Pero hace unas horas, la creadora de contenido afirmó que no se arrepiente de lo que hizo y dejó en claro que en medio de la polémica, su postura sigue siendo la misma, ya que prefiere pagar por el lujo y no tanto por la calidad.

Afirma que las bolsas chinas siguen siendo un clon de las bolsas de lujo originales. (Foto: IG @fernandargotte)

"Lamento decirles que sigo en la misma, misma, misma postura. Esa bolsa no era original. Ellos (comerciantes chinos) están enseñando videos de que ellos hacen bolsas muy parecidas a las Birkin Hermès, pero no están enseñando que se las están mandando a las marcas. Yo también puedo tener una fábrica de bolsas y puedo decir que le trabajo a Louis Vuitton o la marca que quieran", señaló.

Influencer que destruyó bolsa clon se hace viral por preferir pagar el lujo ante polémica de bolsas chinas

En un video que ya casi llega al millón de reproducciones, la influencer Fernanda Argotte explicó que aunque los comerciantes chinos usen la misma materia prima y diseños idénticos a los de marca de lujo, pierden el valor por no llevar el sello de la firma. "Simplemente ese detalle la deja de hacer original. Sigue siendo un clon, porque le hace falta cierto detalle que la original tiene y ese pequeño detalle es lo que la hace 100 por ciento auténtica", mencionó.

Durante su video de más de 8 minutos, la creadora de contenido mencionó que, "quienes compran ese tipo de bolsas o artículos de lujo es porque realmente les gusta y porque pueden pagar el precio", sobre este argumento añadió que incluso con diseños originales y vintage de grandes firmas la calidad no es la mejor, pero muchos prefieren eso sólo por la exclusividad.

"Aún así lo seguimos comprando. ¿Por qué? Porque nos gusta la marca, nos gusta lo que representa", dijo.

Estas y otras declaraciones en su video viral de 8 minutos, la influencer comenzó a ser duramente criticada en redes sociales, por su postura. Y es que si bien muchos coinciden en que no es original al no tener los sellos de las marcas, otros destacan la enorme diferencia de precios que hay entre los comerciantes chinos y las grandes marcas de lujo. Asimismo, la joven pidió que se compartan también videos donde se demuestre que estos fabricantes hacen sus envíos a las firmas involucradas en el escándalo.

"Si tú como persona tienes una preferencia de comprar los artículos que no son los auténticos, síguelo haciendo, a ti no te afecta en nada que las marcas sigan vendiendo a precios loquísimos y que si tú la puedes conseguir más barata con el fabricante, buenísimo por ti", dijo al señalar que el sector de lujo no terminará.

Tunden a influencer por decir que las bolsas chinas nunca serán originales

Las declaraciones de la joven rápidamente se viralizaron en TikTok, donde recibió todo tipo de comentarios en crítica por no aceptar todo lo que hay detrás de esta guerra comercial y el capitalismo. "Yo la menos aferrada", "primera etapa: negación", "mi amiga la que siempre tiene la razón", "botón de me divierte", "eso mi amor, no dejes que te humillen, tú puedes sola", "un día yo así defendía a mi ex", "es que compran las marcas que tienen estatus de lujo, no la bolsa" y "sigues creyendo que la marca es lo que vale", se lee en la red.