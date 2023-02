VIDEO | Yeri Mua causa revuelo en la Quinta Avenida con un vestido colorido de transparencias

Después de haber sufrido un aparatoso accidente vial, Yeri Mua decidió darse un descanso en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde aseguró se la está pasando muy bien. Esto quedó demostrado con el cariño que le manifestaron sus admiradores cuando la vieron paseando por la Quinta Avenida en un vestido colorido que destacó por sus transparencias que dejaron ver su traje de baño color negro.

La veracruzana dejó ver su perfecto maquillaje y cubrió sus enormes ojos con unos lentes para el Sol de una prestigiosa marca de ropa. Tal fue su éxito que sólo le bastó caminar por la popular vialidad para que la colmaran de regalos, elogios y le pidieran fotografías. A pesar de ser una de las influencers más reconocidas que participa en los mejores eventos, como los TikTok Awards 2023, ella quedó muy sorprendida por el impacto que tiene en la gente.

"Una señor me acaba de regalar este billete, que es de Costa Rica, porque me dijo que me quedara con un recuerdo de ella... está lindo. Me han pedido muchas fotos aquí en la Quinta y también como que me han lanzado muchos piropos, porque como venimos Alexia y yo solitas y guapas, pues obviamente aquí nos están dice y dice cosas. Pasó algo inesperado, las señoras nos trajeron rosas, regalos y shots de tequila", dijo Yeri Mua en una serie de videos que subió a sus historias de Instagram.

Yeri Mua sufre aparatoso accidente

El pasado sábado 11 de febrero Yeri Mua sufrió un aparatoso accidente en el que su automóvil quedó severamente dañado por el impacto con una barra de contención de una caseta de cobro. Por suerte, ella pudo salir bien librada del percance y sólo quedó en el susto. Ella misma lo dio a conocer a través de sus redes sociales, hecho que preocupó a sus fieles seguidores.

Yeri Mua sólo se llevó el susto (Foto: captura de pantalla)

“Estamos bien chicos, no pasó a mayores, ¡mier…, qué pu*o miedo!, ya estoy harta de las predicciones, estoy muerta de miedo, pero estamos bien, salimos bien de esto, no se preocupen”, fueron las palabras que citó la jarocha. Cabe destacar que días atrás ya había tenido un pequeño incidente, pues estaba conduciendo mientras su amiga le hacía un video; sin embargo, en un momento dado tuvo que mover de manera brusca el volante: "Casi choco", mencionó en ese momento.

