VIDEO | Yeri Mua sufre aparatoso accidente y destroza su Mercedes Benz: “Estoy muerta de miedo”

Yeri Cruz Varela, quien es mejor conocida en redes sociales como Yeri Mua, sufrió un aparatoso accidente automovilístico del que afortunadamente pudo salir bien librada, sin embargo, publicó una fotografía en el que mostró que su Mercedez Benz quedó completamente destrozado, además, publicó un video con el que preocupó a sus miles de fans pues hizo una inquietante revelación.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Yeri Mua dio a conocer que sufrió un accidente carretero la noche del sábado 11 de febrero y aunque no especificó el punto en el que ocurrieron los hechos en la imagen que difundió se pudo ver que se estrelló contra la barra de contención de una caseta de cobro, asimismo, en un video, aseguró que, afortunadamente, todo había quedado en un susto, no obstante, señaló que “ya estaba harta de las predicciones” en las que se asegura que morirá joven y de forma trágica.

“Estamos bien chicos, no pasó a mayores, ¡mier…, qué pu*o miedo!, ya estoy harta de las predicciones, estoy muerta de miedo, pero estamos bien, salimos bien de esto, no se preocupen” fueron las palabras que dijo Yeri Mua en su video, en el cual, se le pudo ver más que asustada por la terrible experiencia que vivió.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que la influencer veracruzana se ve envuelta en un percance automovilístico pues hace apenas unos días dejó ver que debido a su falta de pericia casi sufre un accidente vial que pudo haberle costado la vida, además, en redes sociales, diversos usuarios insinuaron que la influencer pudo haber estado conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia, sin embargo, no hay información que pueda confirmar estos dichos.

¿A qué predicciones se refiere Yeri Mua?

Hace unos meses atrás, Yeri Mua reveló durante una transmisión en vivo que cuando tenía catorce años recurrió a “una bruja” para consultar su futuro y la mujer en cuestión le auguró fama y una muerte trágica, por lo que este tema recurrentemente ocupa sus pensamientos.

“Tú vas a ser famosa, tú traes estrella, yo tenía catorce wey, yo ni en cuenta, yo ni tenía nada redes sociales, o sea, Facebook nomas’ Instagram a lo mucho, pero aún no era “Yeri Mua” y todo se ha cumplido, pero algo que me dijo y que recuerdo mucho y me pongo a pensar en eso y me da mucho miedo es que me dijo que me iba a morir joven y que sería trágica pero el tiempo que viviría iba a ser increíble”, fueron las palabras de Yeri Mua en aquella ocasión.

Cabe menciona que, hace unas semanas la vidente Jessica Esotérica dio a conocer sus predicciones para el 2023 y aseguró que un par de influencers perderían la vida en este año y aunque no reveló nombres en redes sociales se aseguró que pudo haberse referido a Yeri Mua precisamente por las declaraciones que ella misma dio a conocer.

