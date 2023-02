Erika Buenfil: 5 fotos que demuestran por qué conquistó a Emmanuel Palomares

Durante los últimos días los nombres de Erika Buenfil y Emmanuel Palomares han encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que ambos actores fueron relacionados sentimentalmente, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de su supuesto romance y te mostraremos 5 fotos de “La Reina del TikTok” en las que queda demostrado por qué habría conquistado al apuesto galán de telenovelas.

El supuesto romance de Erika Buenfil y Emmanuel Palomares fue destapado por una conocida revista de espectáculos donde se dijo que los actores comenzaron a salir desde hace ya varios meses y las “pruebas” que se tenían era que sus interacciones en redes sociales habían aumentado de forma significativa pues grabaron múltiples videos para TikTok, además, realizaron una sesión de fotos en la que ambos posaron de una forma que resultó más que candente y por si fuera poco también se ventiló que pasaron la última Navidad juntos y que “La Reina del TikTok” abogó para que ambos trabajaran juntos en la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Erika Buenfil posee uno de los rostros más bellos de toda la televisión. Foto: IG: erikabuenfil50

Como era de esperarse, la noticia causó un gran revuelo principalmente porque desde hace casi dos décadas no se le ha conocido un galán a la talentosa actriz de telenovelas, además, otro dato que llamó la atención fue la marcada diferencia de edades entre ambos pues “La Reina del TikTok” es mayor que el ex de Irina Baeva por 27 años, lo cual, resultó muy escandaloso para varias personas.

"La Reina del TikTok" ha logrado mantener la impactante belleza que la dio a conocer hace más de cuatro décadas. Foto: IG: erikabuenfil50

En un inicio, los actores prefirieron mantenerse en silencio, sin embargo, conforme fueron creciendo los rumores fue Erika Buenfil quien salió a dar la cara y aclaró que Emmanuel Palomares sí le parece más que atractivo, sin embargo, acabó con las ilusiones de sus seguidores al revelar que no tienen ningún romance con el apuesto histrión pues solo comparten una estrecha amistad, además, mencionó que el venezolano fácilmente podría ser su hijo.

Erika Buenfil ha logrado mantenerse en buena forma pese a us 59 años de edad. Foto: IG: erikabuenfil50

"Ay 'nombre... ojalá manita, bueno fuera, pero no... respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió el rumor) Además está hermoso, pero podría ser mi hijo, ¡por Dios, no!", fueron las palabras que dijo Erika Buenfil durante un encuentro con distintos medios donde dejó en claro que sigue siendo soltera y que además de su carrera en televisión y en redes sociales solo se enfoca en su hijo Nicolás, quien recientemente cumplió 18 años de edad.

Erika Buenfil se ha mantenido soltera desde hace casi dos décadas. Foto: IG: erikabuenfil50

Por su parte, Emmanuel Palomares ha preferido mantenerse en silencio, sin embargo, Erika Buenfil también ventiló que ya pudo hablar con el actor sobre estos rumores donde fueron vinculados sentimentalmente y reveló que a ambos les parecieron divertidas todas estas versiones, por lo que se cree que el galán de 32 años no saldrá a dar ninguna aclaración extra.

Erika Buenfil sigue provocando suspiros en redes sociales. Foto: IG: erikabuenfil50

Actualmente, “La Reina del TikTok” tiene 59 años de edad y aunque ha declarado que sí le gustaría encontrar un hombre para compartir el resto de sus días, también ha dejado en claro que está no es su principal prioridad, además, ha mencionado que su hijo Nicolás es más que celoso, por lo que antes de conquistarla cualquier galán tiene que pasar por este riguroso filtro.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego paraliza la red con revelador outfit que no deja nada a la imaginación

FOTOS: Livia Brito derrite la red con cinco looks perfectos para el fin de semana

Maya Nazor enciende TikTok con coqueto baile junto sus bellas hermanas