Nicolás, el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr, está a punto de cumplir 18 años y así van a ser los festejos

Un día como hoy, pero de 2005 nació el hijo único de Erika Buenfil llamado Nicolás, por lo que este 2 de febrero celebra su cumpleaños número 18, es decir, la mayoría de edad. Motivo más que suficiente para que la actriz mexicana esté súper emocionada de festejarle al consentido de su corazón.

Erika Buenfil compartió que tiene preparadas varias sorpresas para su Nico, pues para ella su hijo es uno de sus regalos más grandes en la vida.

“Estamos preparando muchas cosas, varios festejos, y algo bien padre para él, no público, obviamente porque él no es artista, pero yo sí soy mamá y entonces ahí me desconecto de Erika Buenfil la actriz para convertirme en mamá, entonces estamos muy atareados con eso”, comentó en una entrevista para el programa Hoy.

Nicolás visita a su mamá en un set de grabación. Foto: IG @erikabuenfil50

La actriz de telenovelas como “Perdona nuestros pecados” (2023), “Vencer el pasado” (2021) y “Amarte es mi pecado” (2004), entre otras, agradeció la comprensión que ha tenido Nicolás con su vida profesional, pues debe balancear su labor de madre y actriz en el mundo del espectáculo.

“Dieciocho años de él, dieciocho años míos de ir de la mano de un ser maravilloso lleno de luz que es Nicolás, que me ha acompañado, que el pobre le tocó vivir con una mamá artista y entonces me da su tiempo, me da su cariño, me da su amor y me da su apoyo, entonces no me queda otra cosa más que corresponderle con el mismo amor”, declaró Buenfil.

Erika comparte el amor que siente por su único hijo. Foto: IG @erikabuenfil50

La también llamada “Reina de TikTok” detalló que siempre se ha mostrado como una mamá “cool” y sociable con los compañeros de su hijo. “Soy una mamá divertida, Nicolás llega a la casa con sus amigos y saben que va a haber de todo para pasarla bien en mi casa”, explicó.

Erika Buenfil puntualizó que desea una fiesta sin medios de comunicación y reflectores, debido a que su hijo no es una figura pública.

“Totalmente privada, es de Nicolás, Nicolás no es artista, y entonces publicaremos cosas, pero personales, nada que ver con el medio, no están invitados”, señaló la actriz.

