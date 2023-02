Erika Buenfil habla de su verdadera relación con Emmanuel Palomares: "Está hermoso"

Erika Buenfil le hizo frente a los rumores que la han relacionado sentimental con el actor Emmanuel Palomares, quien es 27 años menor que ella. La artista fue cuestionada por la presa sobre su presunto romance con su compañero de la telenovela "Perdona nuestros pecados", por lo que habló de sus verdaderos sentimientos hacia él, y resaltó que aunque le parece una persona atractiva, no tienen algo más.

Recientemente una revista de espectáculos, publicó una nota en la que afirmó que la actriz, de 59 años, estaba dándole una nueva oportunidad al amor con el galán de telenovelas, quien es el protagonista del melodrama de la productora Lucero Suárez que se transmite por TelevisaUnivision. La celebridad conocida como la "Reina de TikTok" había permanecido soltera por varios años, por lo que la información sorprendió a todos, sobre todo porque el histrión es mucho menor que ella.

Erika Buenfil contesta si tiene un romance con Emmanuel Palomares

En un encuentro con la prensa, Buenfil indicó que aunque se lleva muy bien con el actor originario de Venezuela y le parece una persona muy atractiva, no tiene ninguna relación sentimental con él. Además, resaltó que es muy joven, pues podría ser su hijo, ya que él tiene 32 años. Hay que recordar que la celebridad de la pantalla chica solo tiene un primogénito de nombre Nicolás, el cual acaba de cumplir 18, y que es producto de su fugaz romance con Ernesto Zedillo Velasco.

"Ay 'nombre... ojalá manita, bueno fuera, no... respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió (el rumor) Además está hermoso, pero podría ser mi hijo por Dios, no", destacó Erika Buenfil resaltando que desconoce quién comenzó a decir estas especulaciones, que hace unos días la pusieron en el ojo del huracán, pues muchos usuarios en redes sociales la criticaron fuertemente.

La actriz dijo que tanto ella como Palomares tomaron con humor esta noticia, asimismo aclaró que actualmente se encuentra soltera. "No tengo idea (por qué lo dijeron) pero ya nos reímos de la situación. Ya me da risa pero ambos sabemos que no, yo no tengo novio afortunadamente que me ande preguntando; él no lo sé pero lo respeto muchísimo", destacó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Buenfil negó que tenga un romance con Emmanuel Palomares Foto: Especial

Sobre la "candente" sesión que protagonizaron hace algunas semanas, Erika Buenfil explicó que fue una idea del artista de la lente que se las tomó, sin embargo, todo fue en tono de juego. "Una vez estábamos haciendo unas fotos. Entonces cuando yo terminé mi sesión, arrancaba la de él. Los mismos fotógrafos dijeron, 'ay, vamos a hacerles fotos juntos' y fueron unas fotos muy atractivas, un poco cachondas ¿por qué no? pero era solamente el juego (para las fotos) y de ahí en fuera no hemos vuelto a hacer nada así, nos llevamos muy bien".

