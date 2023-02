Karely Ruiz eleva la temperatura en un bar con arriesgado look de transparencias

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una serie de fotografías en la que dejó demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento pues resulta que la modelo de OnlyFans presumió su escultural figura con un entallado vestido de transparencias que no dejaba mucho a la imaginación por lo que, como era de esperarse, la influencer de 22 años se llevó cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz publicó las fotografías en cuestión, las cuales, fueron tomadas durante la inauguración de un bar en Guadalupe, Nuevo León, donde la modelo de OnlyFans fue la invitada especial de la noche y debido a que la ocasión lo ameritaba, la excolaboradora es “Es Show” sorprendió con un impactante outfit con el que robó decenas de suspiros entre sus fans.

La influencer regiomontana paralizó la red con esta postal. Foto: FB: Karely Ruiz

La prenda principal del seductor outfit de Karely Ruiz era un entallado mini vestido en color rojo con negro, el cual, estaba confeccionado con una tela más que delgada que generaba transparencias, las cuales, dejaron al descubierto la escultural figura de la modelo, quien para no enseñar de más utilizó unas pezoneras en forma de flor, además, se pudo ver que estaba usando una diminuta tanga en color rojo y por si faltaba un toque de sensualidad, la estrella de OnlyFans estaba utilizando un par de botas de látex en color negro, las cuales, le llegaban por encima de la rodilla.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz también sorprendió a sus fans al resaltar la belleza de su rostro con maquillaje, sin embargo, dijo sentirse más cómoda cuando puede presumir la hermosura de su cara al natural pues casi no acostumbra a maquillarse, no obstante, de igual manera los más de cuatro millones de seguidores que ostenta se volcaron en halagos para la estrella de OnlyFans, quien ya se encuentra preparando una atrevida colaboración con “El Babo”.

Karely Ruiz se llevó todas las miradas con este revelador look. Foto: FB: Karely Ruiz

Karely Ruiz estalla contra sus haters

Hace apenas unos días, Karely Ruiz presumió en sus redes sociales que ayudó económicamente a una mujer en situación vulnerable, sin embargo, recibió una intensa oleada de críticas de parte de sus haters, no obstante, la regiomontana decidió alzar la voz y estalló contra sus detractores llamándolos “doble moral” pues asegura que quienes la critican también consumen el contenido que genera.

Karely Ruiz explotó contra sus detractores. Foto: FB: Karely Ruiz

“Me salió un TikTok donde nos critican porque según no aportamos nada a la sociedad, weeeeyyy si muchos de los influencers apoyamos a la gente, donamos cosas, ¿por qué no se fijan en eso? Ustedes lo único que hacen es criticar hahaha, tan fácil que es bloquear y ya, mínimo hacemos algo, bien que consumen lo que hacemos, qué doble moral”, fue el texto que escribió Karely Ruiz quien en más de una ocasión ha realizado acciones altruistas, además, ha dejado en claro que no lo hace por publicidad sino porque le nace ayudar a quienes más lo necesitan.

