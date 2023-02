Karely Ruiz confiesa a sus fans cómo se llenó de ácaros en un motel: "Se me pegaron, qué asco"

Karely Ruiz no deja de ha dejado de estar en medio de la polémica y justo a unos días que alcanzó los 8 millones de seguidores en Instagram, la modelo regiomontana volvió a atraer los reflectores luego de confesar a sus fans mediante una transmisión en vivo que había adquirido un padecimiento luego de haber visitado un hotel "de pocas estrellas" en el cual se llenó de ácaros.

Justo unos días antes de que se celebre en México el Día del Amor y la Amistad, el próximo martes 14 de febrero, una fecha en la que miles de personas visitan hoteles y moteles, la popular modelo e influencer decidió enviarles un mensaje a sus millones de admiradores con que cuenta en internet, en el cual les advirtió acerca de visitar este tipo de establecimientos ya que podrían adquirir alguna enfermedad.

Karely contó que adquirió un padecimiento debido a las picaduras. FOTO: Instagram

Karely Ruiz se llena de ácaros tras visitar hotel "de pocas estrellas"

La popular creadora de contenido aprovechó un "live" para hablar con total honestidad con sus admiradores y confesó haberse llenado de ácaros luego de visitar un hotel "de pocas estrellas", establecimientos conocidos también como moteles. La incómoda situación la levó a adquirir un padecimiento en la piel, contó la modelo.

La influencer confesó haberse llenado de ácaros luego de visitar un hotel "de pocas estrellas". FOTO: Instagram

“Les voy a explicar sólo porque son mis fans. Story Time de cómo agarré ácaros”, comenzó a contar Karely Ruiz apenada durante su transmisión en vivo. La mala experiencia que vivió la llevó a verse obligada a utilizar una pomada para hacer frente a este padecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Fotógrafa de Karely Ruiz hace arder OnlyFans con su silueta: “Espectacularmente hermosa”

“Para que se cuiden, chicas. Fui a un motel, hace una semana, a un motel de pocas estrellas y se me pegaron ahí. Qué asco”, narró la guapa influencer, al tiempo que recomendó a sus fans tener cuidado al elegir el lugar en donde poder pasar la noche, sobre todo ahora que se acerca el 14 de febrero.

Karely reveló que ahora tiene mucha comezón en el cuerpo. FOTO: Instagram

“Porque soy sincera, les cuento y me recetaron esta crema. Tengo mucha comezón en todo el cuerpo, se van a estar eliminando, pero mientras me arde. Así que cuídense, chicas. No vayan a moteles jediondos, la neta”, continuó la modelo, quien también se refirió a los síntomas que padece, ya que ahora tiene mucha comezón en el cuerpo. Aunque la pomada le ha ayudado, le arde al aplicarla en la piel indicó. Ahora solo espera que este padecimiento vaya aminorando.

La modelo aseguró que solo espera que este padecimiento vaya aminorando. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Aida Cortés incendia OnlyFans con sus curvas y gana 500 mil pesos al mes

FOTOS: Leslie Shaw, la cantante que enamora OnlyFans y es ya una de las más vistas

Luly Bossa, la modelo que defiende OnlyFans como un emprendimiento: "No es pecado"