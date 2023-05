Octavio Ocaña: familia del actor denuncia fuertes amenazas y señalan al posible responsable

A poco más de un año y medio de la trágica e inesperada muerte de Octavio Ocaña, la familia del actor se mostró más que entusiasmada debido a que gracias a las investigaciones independientes que realizaron ya lograron reclasificar la muerte del entrañable “Benito Rivers”, sin embargo, también confesaron que se encuentran preocupados debido a que durante las últimas semanas han recibido fuertes amenazas y hasta señalaron a un posible responsable en caso de que les ocurra algo.

Estas declaraciones de la familia de Octavio Ocaña fueron emitidas durante una conferencia de prensa que realizaron en compañía de su equipo legal en la cual, informaron que finalmente se pudo comprobar que el día de su trágica muerte “Benito” fue privado de varios de sus derechos humanos, lo cual, ya reconocieron las autoridades, por lo que el caso se logró reclasificar de homicidio culposo a homicidio doloso.

La familia de Octavio Ocaña consiguió que se reclasificara la muerte del actor. Foto: Especial

Respecto a la reparación del daño, el abogado de la familia Pérez Ocaña, Francisco Javier Hernández, señaló que buscarán que tanto los policías involucrados como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se hagan responsables de estos hechos pues consideran que en ambas partes hubo distintas irregularidades, asimismo, señaló que dicha reparación del daño no solamente será dinero, sino que también buscarán que se garantice la no repetición de hechos, para que no existan más víctimas de abuso policial.

Familia de Octavio Ocaña denuncia amenazas

Durante la conferencia, Bertha Ocaña aprovechó las cámaras y micrófonos para denunciar que su familia está siendo objeto de múltiples amenazas, en especial su padre, Augusto Pérez Ocaña, quien desde un principio sostuvo que su hijo no se suicidó y para demostrarlo emprendió distintas investigaciones independientes.

Cabe mencionar que Bertha Ocaña señaló que consideran que el responsable detrás de estas amenazas es Gerardo Rodríguez García, el segundo policía implicado en la muerte del actor y quien se encuentra prófugo desde hace varios meses, por lo que lo responsabilizó de forma directa si algo le llega a pasar a ella o algún integrante de su familia.

Hasta ahora, solo hay una persona detenida relacionada con la muerte de Octavio Ocaña. Foto: Especial

“Recordemos que hay una persona prófuga de la justicia y que, por supuesto que tiene intenciones de arremeter contra nosotros, en este caso y más contra mi papá, quien ha levantado más la voz, entonces, si algo nos llegara a pasar, por supuesto que el primer sospechoso sería esta persona que está prófugo”, sentenció la hermana del actor, quien también señaló que pese a estas amenazas no se detendrán hasta “dejar limpio el nombre de Octavio”.

Para finalizar, la hermana del actor adelantó que en cuanto se concluya el caso de su hermano buscarán promover la iniciativa Ocaña, la cual, pretende ser una ley que castigue a todas aquellas personas que difundan videos o fotografías de cadáveres, con la cual, además de ayudar a los familiares de las víctimas y proteger la dignidad humana de los fallecidos también será un gran motivo para mantener viva la memoria del entrañable “Benito Rivers”.

