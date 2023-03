VIDEO: la hermana de Octavio Ocaña se compromete y recuerda al actor con una emotiva frase: "En el cielo seguramente también hay fiesta"

La familia Ocaña ha vivido momentos difíciles desde la muerte de Octavio Ocaña el pasado 29 de octubre de 2021 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Sin embargo, han tenido que seguir adelante, pero sin dejar de exigir justicia por el querido actor de "Vecinos" para que se esclarezcan las causas de su muerte. En este contexto, los familiares de Octavio también han tenido momentos de felicidad recientemente, pues este viernes, Bertha Ocaña, la hermana del actor anunció su compromiso con su pareja.

De acuerdo con lo compartido en su cuenta de Instagram, la hermana del actor que le dio vida al icónico personaje "Benito Rivers" compartió momentos de su viaje a Oaxaca, lugar en donde su novio, ahora, prometido Roberto Acevedo Chew decidió proponerle matrimonio de una forma muy tradicional a la hermosa Bertha Ocaña, quien por lo compartido en sus redes sociales, la tomó por sorpresa, pero le dijo que sí, lo que provocó una gran celebración en calles del municipio de Magdalena Apasco.

La hermana de Octavio Ocaña se emocionó con la sorpresa. | FOTO: Instagram @berthaocaa

A través de su cuenta de Facebook, su ahora prometido compartió un tierno mensaje luego de haberle entregado el anillo de compromiso a la hermana de Octavio Ocaña: "En algún momento de mi vida pensé si yo tendría dicha de compartir mi vida hombro a hombro con la mujer de mis sueños, de tener el honor de mirarla todos los días, y sí, no fue fácil, ahora hemos pasado por mucho y lo único que quiero es poder seguir amando la vida a tu lado, es algo tan inefable. Sólo sé que me dijiste que SIIIIIIIIII Bertha Ocaña te amo somos afortunados de tener a tanta gente buena en nuestros caminos."

Festejaron con las tradicionales Calendas. | FOTO: Instagram @berthaocaa

La celebración estuvo protagonizada, además de los futuros esposos, de las tradicionales Calendas, una procesión típica de la localidad en donde se pueden ver muñecos de gran altura que representan a los novios en un recorrido que se musicaliza con una banda en vivo y que van al ritmo de los invitados, en esta ocasión fue únicamente para celebrar el compromiso de la feliz pareja.

Bertha admitió que entre los nervios, ninguno de los dos sabía en qué dedo iba el anillo. | FOTO: Instagram @berthaocaa

Por su parte, Bertha Ocaña, quien lució feliz, sonriente y emocionada, le dedicó unas palabras a su futuro esposo: "No pudo existir un mejor lugar para este momento, sin duda las tradiciones de Oaxaca son maravillosas, gracias a todos los que fueron parte de este hermoso momento que nos lleva a dar un nuevo paso en nuestra relación, gracias amor por qué fue inesperado y mágico como todo lo que siempre haces para mí. Nos casamos". En otra publicación aprovechó para recordar a su hermano, Octavio Ocaña durante el emotivo momento: "Dije que SÍ, sí y millones de veces sí al gran amor de mi vida, en el cielo seguramente también hay fiesta, no saben cuánto llore antes de este festejo".

Nerea Godínez felicitó a quien fue su cuñada. | FOTO: Instagram @berthaocaa

Entre las personas que felicitaron a Berta y Roberto por su compromiso destacó Nerea Godínez, la última pareja de Octavio Ocaña con quien no logró concretar los planes que tenían a futuro y cuya muerte provocó una herida muy profunda en la joven, quien hasta la fecha continúa recordando al actor a través de sus redes sociales. De igual forma, mantiene un vínculo con su familia, por lo que le dedicó las siguientes palabras a la hermana de Octavio tras el anuncio de su compromiso: "No miden la felicidad que este momento me hizo sentir... LOS AMO CON TODO MI SER !!! Les deseo eterna felicidad".

