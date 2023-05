Te vas a sorprender al ver cuántos seguidores tienen las Kardashian-Jenner en Instagram: Kylie supera los límites

La fama mundial que han alcanzado las Kardashian supera cualquier límite, pero cuando la familia creció y se unieron a la dinastía las Jenner, su popularidad rompió barreras, y aunque ya eran todas unas celebridades cuando nacieron, actualmente se han creado fama por sí solas gracias a sus negocios, su imagen y por su puesto cuando formaron parte del reallity Keeping Up With The Kardashians. Actualmente la familia es una de las más conocidas a nivel mundial, pues una gran parte del mundo sabe de su existencia, tanto así que tienen las cuentas de Instagram con más seguidores del planeta.

Kourtney Kardashian

Comencemos con Kourtney Kardashian, la mayor de la familia, quien además de influencer y estilista es empresaria y junto con sus hermanas, es propietaria de la tienda DASH, que vende ropa y accesorios para mujeres en todo el mundo, pero no solo ha incursionado en la industria de la moda, también tiene una línea de productos para el hogar llamada Kardashian Kollection Home.

Kourtney Kardashian tiene nada más y nada menos que 220 millones de seguidores en Instagram.

Kim Kardashian

Una de las más famosas y la segunda de la dinastía es empresaria, estilista, modelo e influencer, incursión en el entretenimiento le ha dado fama mundial. Kim Kardashian tiene 355 millones de seguidores en la plataforma, muchas de sus publicaciones superan los 2 millones de me gusta.

La fama de Kim inició cuando apenas era una adolescente

Khloé Kardashian

La tercera de las hermanas cuenta con 306 millones de seguidores en Instagram. La hija de Kris y Robert se ha dedicado mayormente al entretenimiento aunque también es modelo, presentadora, empresaria y socialité.

Kendall Jenner

Sigamos con la primogénita del segundo matrimonio de la matriarca Kris Jenner, quien procreó dos hijas junto al medallista olímpico Bruce Jenner, hoy conocido como Caitlyn. Kendall es una de las modelos más reconocidas del mundo modelo, es empresaria, uno de sus más recientes lanzamientos fue su tequila 818 y además es fotógrafa. Actualmente la cifra de seguidores que alcanza en su cuenta de Instagram es de 287 millones.

Kendall ha brillado en el mundo del modelaje y también en las redes

Kylie Jenner

Finalmente y la más popular en Instagram es la menor de la familia, quien se mantiene como una de las mujeres millonarias más jóvenes de Estados Unidos por su famosa marca de maquillaje Kylie Cosmetics, pero también por representar a prestigiosas marcas y además es influencer. Kylie también es madre de dos niños, quienes también han alcanzado la fama mundial. La empresaria tiene 390 millones de seguidores una cantidad realmente inimaginable. Pero para dar un cálculo, la sigue el doble del número de habitantes de que viven en México.

Kyle no solo es la más famosa, también la más millonaria de la familia

SIGUE LEYENDO

Kylie Jenner luce espectacular vestido con transparencias, ideal para esta primavera

MET Gala 2023: Kim Kardashian desfila con vestido de perlas en medio de la polémica por su invitación

Kylie Jenner tiene una lujosa mansión de 36 millones, así es en FOTOS