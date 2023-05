Becky G se pronuncia tras el zafarrancho por su llegada al aeropuerto de la CDMX: "No me siento segura"

La cantante Becky G dio sus primeras declaraciones después de que se hiciera un zafarrancho por su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, pues los reporteros la persiguieron para entrevistarla y ella no se detuvo para atenderlos, lo que provocó una estampida en donde hubo fuertes caídas y empujones. La intérprete se defendió de las duras críticas que le dieron algunos miembros de la prensa, pues aseguró que no se sentía segura y que no tenía nada que decir.

La cantante publicó un video en sus redes sociales, en el que se pronunció sobre el incidente a su llegada a la CDMX para participar en el festival Tecate Emblema 2023. Primero, la intérprete de "Mayores" dijo que esperaba que ninguna persona estuviera lesionada tras el alboroto en donde hubo jalones, empujones y algunas caídas: "A todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Se que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte".

Becky G se defiende de las críticas tras huir y hacer un zafarrancho

Sin embargo, después la artista, de 26 años, se defendió de las duras críticas que usuarios de redes sociales y personas que trabajan en el medio del espectáculo hicieron en su contra por huir de la prensa. Becky aseguró que sabe que esa gente del medio está haciendo su trabajo, pero apuntó que ella también se está enfocando en lo mismo, pero con la diferencia de que no tiene nada que ver con chismes y dramas.

"Se que hay muchas personas que trabajan en ese mundo (el espectáculo) que dicen 'yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'. Mira, yo también estoy intentando hacer le mío y el mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismes y de hablar de cosas negativas en la vida. Por favor, ustedes me conocen", dijo la cantante de "MAMIII", quien también pidió respeto, pues aseguró que esta es una relación mutua.

"Si hay algo que decir, lo voy a decir, y sino hay nada decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutual. Si yo te doy el respeto, al revés también. Eso es la única cosa que pido", dijo la cantante estadounidense con ascendencia mexicana, quien aseguró que le da ansiedad no poder "conectar" con la gente y vivir este tipo de episodios. "Para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, y me siento que no puedo conectar porque no me siento segura", destacó.

La prensa estaba esperando a Becky G el viernes 12 de mayo debido a que será parte del Tecate Emblema 2023, sin embargo, posiblemente la principal pregunta para la intérprete de "Sin Pijama" era la infidelidad de su novio Sebastián Lletget, quien admitió los hechos después de que fuera exhibido en redes sociales. Hasta el momento, la artista no ha querido hablar sobre el tema, y se desconoce si rompió su compromiso, ya que aún están las fotos con él en su Instagram.

La cantante ha evitado hablar de la infidelidad de Sebastián Lletget Foto: Especial

