Novio de Becky G rompe el silencio tras supuesta infidelidad: "Le falté al respeto a la única persona que amo"

El mundo de la farándula tiene un nuevo escándalo y es el distanciamiento entre Becky G y su novio, Sebastián Lletget, que cada vez se hace mas notorio esto tras una serie de "pruebas" que se viralizaron en redes sociales la semana pasada y que confirmaría una supuesta infidelidad del futbolista a la cantante. Aunque los famosos no dieron detalles al respecto ni descartaron que solo se tratara de un rumor, este lunes 27 de marzo por fin el estadounidense-argentino rompió el silencio para hablar sobre lo que muchos temían.

A través de su cuenta de Instagram el futbolista compartió un comunicado que rápidamente acaparó la atención de los fans y en el que demostró su agradecimiento y apoyo a Becky G por el tiempo juntos; sin embargo, también destacó que "detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean". Por otro lado, también aprovechó para hablar sobre el escándalo que lo ha puesto en el ojo del huracán para confirmar que sí le faltó "al respeto a la única persona que amo", lo que ha supuesto un fuerte golpe para los fanáticos tanto de la cantante como de Lletget.

¿Sebastián Lletget fue infiel?, así se presentaron las "pruebas"

Por medio de la plataforma de Meta, antes Facebook, una mujer compartió varias conversaciones para hacerle saber a la intérprete de "Mayores" y al mundo entero que su prometido le fue infiel tanto con ella como supuestamente con otras mujeres; la noticia causó revuelo porque la entonces feliz pareja se comprometió en diciembre pasado tras más de seis años de relación. De acuerdo con la cuenta @ja29po, ambos pasaron un buen rato durante un viaje a España, desde donde incluso se grabó un video íntimo que la misteriosa tercera en discordia está dispuesta a compartir solo con la también actriz.

"Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no miento!, el único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más", escribió la mujer desde una cuenta que rápidamente fue eliminada.

La pareja se comprometió en diciembre pasado. (Foto: IG @theylovedaboy)

Aunque esto se dio a conocer el pasado 23 de marzo, este fin de semana Becky G fue vista en público y algo que llamó la atención y alertó a los fans fue que aunque se presumió muy sonriente también apareció sin su anillo de compromiso, lo que fue tomado como una prueba más de que no estaba pasando el mejor momento con su prometido tras la declaración anterior. Pero fue hasta la mañana de este lunes que su novio y quien sería su futuro esposo rompió el silencio para dejar más pistas sobre los rumores.

El comunicado comienza hablando de su carrera como atleta, algo sobre lo que también explicó que al reflexionar los últimos 7, "sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos navegar por los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado", pero inmediatamente después compartió la declaración que puso en alerta a los fans.

"Detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. En las últimas semanas, un momento en el que me arrepiento profundamente, un lapso de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debería dar por sentada o poner en riesgo", dijo.

El pasado 2 de marzo el futbolista le envió un mensaje de cumpleaños a Becky G. (Foto: IG @theylovedaboy)

Según explicó más adelante esta "acosadora anónima" y él nunca se conocieron, contrario a lo que se lee en la publicación viral señalada arriba y que le sirvió al novio de Becky G como una "llamada de atención" para evitar seguir huyendo de los demonios. Ante ello, precisó que está dispuesto a enfrentar las "consecuencias de mis acciones" por lo que la terapia y sanación ya son parte de su vida. "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan una profunda curación...", añadió.

Finalmente, se volvió a dirigir a quien desde hace más de seis años es su novia, quien hasta el momento ha decidido mantener el silencio y sólo aparecer sin su lujoso anillo de compromiso.

"Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fuerza, que siempre me ha mostrado amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días. He hecho lo contrario, lastimándote y faltando al respeto a la única persona a la que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces".

