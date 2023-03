Maluma: ellas son las mujeres con las que no le gusta relacionarse sentimentalmente

Sin duda alguna, Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma es uno de los exponentes de música urbana más importantes no solo a nivel latinoamérica sino alrededor de todo el mundo, pues su música ha traspasado fronteras.

Debido a lo anterior es que además de conquistar con su voz y talento, Maluma también es uno de los hombres más guapos de la industria, no por nada siempre ha sido relacionado con hermosas mujeres, sin embargo, el intérprete de “Felices los 4”, reveló con qué existe un tipo de damas con las que no le gusta relacionarse sentimentalmente.

Fue en una reciente entrevista con "Alofoke Radio Show", en donde Maluma además de hablar de sus logros profesionales, el nacido en Medellín, Colombia abrió su corazón y habló un poco sobre sus polémicas relaciones amorosas.

Y es que el guapo cantante, ha sostenido noviazgos con guapas mujeres tales como la cantante Anitta con quien su relación no duró mucho tiempo, pero terminaron siendo grandes amigos.

Otra famosa con la que también sostuvo un noviazgo formal durante dos años es con la modelo Natalia Barulich a quien conoció durante el rodaje del video “Felices los 4”, pero finalmente el noviazgo terminó y aunque muchos aseguran que la modelo cambió al cantante por un famoso futbolista, el nacido en Medellín dice no haber prestado atención a esos rumores, pues una vez que terminó con su exnovia, él ya no se enteró de nada más.

Foto: Especial

Tanto Anittta como Natalia tienen en común una cosa y es que ambas mujeres además de haber sostenido un noviazgo con Maluma es que las dos se dedican a la industria del entretenimiento, situación que el cantante ya tiene claro pues asegura que ya no desea involucrarse con alguien del medio.

“A mi no me funcionan esas relaciones con personas de la industria, por lo mismo, cuando pasó el tema de Anitta y todo eso…yo era como que no, no puedo estar con ella porque ella hace lo mismo que yo, ¿me entiendes?, me parece que uno debe tener ese balance, una persona que sea lo contrario a lo que soy yo, para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar allá donde quiero ir”