Santa Fe Klan felicita a su ex Maya Nazor por el Día de las Madres, ¿habrá reconciliación?

Vaya revuelo el que causó Santa Fe Klan la tarde de este miércoles, cuando se olvidó de todas las diferencias que lo alejan de su ex, Maya Nazor, para felicitarla con motivo del Día de las Madres y es que la bella influencer no sólo conquistó su corazón en el pasado, sino que también se convirtió en la madre de su primogénito. Aunque los nombres de los famosos se han visto relacionados con escándalos que incluyen nuevos romances, demostraron que su pequeño hijo siempre los mantendrá unidos y de la forma más respetuosa.

Por supuesto, los fanáticos de ambos reaccionaron de la mejor manera y aplaudieron la estrecha relación con respeto que presumen Santa Fe Klan y Maya Nazor para procurar el bienestar de su hijo Luka, quien está próximo a cumplir su primer año de vida y que aun sin saberlo ha ayudado a que sus padres mantengan una relación amigable, pese a que el rapero ya se encuentra en una nueva relación con Karely Ruiz. Al menos así lo demostraron en pleno Día de las Madres, por lo que las posibilidades de una reconciliación emocionaron a muchos.

El tierno comentario que Santa Fe Klan le hizo a su ex y se volvió viral

A través de una publicación de Facebook, la influencer de 24 años compartió una serie de fotografías junto al pequeño Luka, de quien no se ha revelado su rostro, para demostrar cómo le cambió la vida y lo mucho que le agradece el que la haya escogido como su mamá. Para ello recurrió a un tierno mensaje que incluso despertó el interés de Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del cantante, para felicitar a su ex.

"Soy la más afortunada de ser tu mami gracias Luka por hacer de mis días los mejores con sólo verte y tenerte a mi lado. Eres y siempre serás lo que más amo en esta y en todas las vidas en las que estaremos juntos mi niño de luz, mi niño de polvo de estrellas, eres magia pura, amor puro, mi amor real y verdadero. TE AMO! Gracias Universo por darme la dicha de convertirme en madre. Ahora valoro mas la vida, me valoro más a mi. FELIZ DÍA A TODAS LAS MAMIS! LAS VALORO, LAS AMO", escribió Maya Nazor en redes.

En la publicación también resaltan varias fotos mientras abraza o sostiene en brazos a su bebé, por lo que muchos de sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y comentarios en los que no dejan de nombrarla como una "excelente madre"; sin embargo, lo que más llamó la atención es que Santa Fe Klan también se unió a los mensajes con motivo del Día de las Madres para demostrar su admiración por su ex.

"Felicidades Maya mucho respeto y mucha admiración para ti por la buen madre que eres, pasala chido hoy en tu día con mi niño bonito", fue el comentario que el rapero le dejó en la publicación y que rápidamente fue aplaudido por los usuarios de Facebook.

Sin embargo, así como el reconocimiento se hizo presente para el padre de familia, las críticas no se hicieron esperar. Pues uno de los escándalos más fuertes de las últimas semanas es su romance con Karely Ruiz, con quien ha publicado comprometedoras fotos, además de que ella y Maya Nazor eran amigas e incluso hicieron algunas colaboraciones juntas.

Ante ello, algunos usuarios destacaron que no se debe de confundir esta felicitación con una posible reconciliación, pues como el propio intérprete de "Así soy" dejó en claro, se trata de una señal de respeto y admiración por la madre de su hijo; mientras que actualmente se encuentra en su mejor momento con Karely Ruiz. "Santa Fe Klan tan bonita pareja que hacían deberían estar los 2 disfrutando de tu hermoso hijo", "se aprende a diferenciar las cosas, con la madures de cada persona" y "es de admirarse sigue llevándote bien con Maya es la mamá de tu bebé hermoso, sus problemas de pareja son de ustedes, no de la gente bendiciones a ambos" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor causó revuelo en redes sociales; sin embargo, pocos eran los detalles que los llevaron a separarse definitivamente a pesar de haberse convertido en padres meses antes; sin embargo, a finales de 2022 la modelo aclaró todo lo que los llevó a poner el punto final de su relación. Asimismo, no dudó en descartar todos los rumores que circular sobre su noviazgo y recordó que la gente habla sin saber, además que descartó ser una "interesada" como se aseguró en el pasado.

"Yo no dejé a Ángel, ni él me dejó a mí; fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque somos una familia y tenemos un hijo que yo ano con todo mi corazón y que él ama. Eso nunca va a cambiar, el cariño y el respeto hacia él siempre va a haber y por eso mismo pido respeto para mí porque soy mujer, soy mamá y yo lo único que he hecho desde que me embaracé es cuidarme y cuidara mi bebé", dijo.

