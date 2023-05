Maya Nazor y Karely Ruiz ya tienen fecha para verse las caras, tras la polémica con Santa Fe Klan

Desde hace un par de semanas atrás, Karely Ruiz y Maya Nazor han estado involucradas en una serie de desafortunadas declaraciones originadas por sus respectivas relaciones con Santa Fe Klan, sin embargo, todo parece indicar que ya habría fecha y lugar para que se encuentren por primera vez estas tres personalidades pues trascendió que todos figuran en la exclusiva lista de invitados al cumpleaños de la influencer conocida como “Mona”, quien de paso también fue vinculada sentimentalmente con el rapero.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que la rivalidad entre Maya Nazor y Karely Ruiz se originó porque la modelo de OnlyFans inició una más que cercana y cariñosa amistad con Santa Fe Klan, quien fue pareja de la influencer morelense y el padre de su hijo, no obstante, lo que generó polémica es que la regiomontana fue tachada como “chapulina” pues en ocasiones anteriores había manifestado ser amiga de la mayor de las hermanas Nazor y hasta le deseaba lo mejor en su romance con el rapero.

Tras estos ataques, Karely Ruiz salió a defenderse y dijo no tener ni una sola amiga en el medio en el que se desenvuelve y que solo le interesaba facturar, por lo que haría lo que fuera para conseguir su objetivo, por su parte, Maya Nazor decidió mantenerse al margen y aseguró que lo que haga el padre de su hijo con su vida sentimental simplemente ya no era de su incumbencia, por lo que se ganó el respeto de todos sus fans por no dar pie a más polémica, mientras que a la también conductora le llovieron aún más críticas, por lo que días después salió a ofrecer disculpas por su comportamiento.

Karely Ruiz, Maya Nazor y Santa Fe Klan podrían verse las caras muy pronto

Antes de que explotará el escándalo de este triángulo amoroso, la famosa influencer fashionista conocida como “Mona” reveló que para su cumpleaños número 24 tenía planeado hacer una fiesta más que exclusiva a la que solo asistirán alrededor de 20 personas y en la lista de invitados figuran nombres como Maya Nazor, Karely Ruiz, Niurka, Erika Vega y Aylín, la hermana de la influencer originaria de Guanajuato, cuyo nombre real es Marisol, además, también señaló que quería invitar a Santa Fe Klan, sin embargo, su esposo “Geros” no vio con buenos ojos la idea debido a que hace unos meses fueron vinculados sentimentalmente, por lo que la presencia del rapero en el evento todavía está en duda.

La fiesta de cumpleaños de Mona será durante la última semana de mayo y para asegurarse de que sus invitados no la dejen plantada realizó un video en el que explicó que mandó a hacer distintos regalos y amenidades personalizadas que podrían desperdiciarse si no acuden, por lo que prácticamente comprometió a sus invitados a asistir a su festejo.

Cabe mencionar que, por ahora, ni Karely Ruiz ni Maya Nazor han confirmado su presencia en la fiesta de “Mona”, sin embargo, se espera que sea en los próximos días ambas celebridades salgan a hablar del tema.

