Majo Aguilar demuestra con esta foto que también comenzó su carrera siendo una niña

Después de que Majo Aguilar triunfara en grandes escenarios y plataformas como lo es el Lunario del Auditorio Nacional, la estrella dio a conocer que sigue con su carrera musical en donde resalta por ser una intérprete de música ranchera, pero con un toque de sofisticación, mezcla de sonidos y mucho brillo.

La joven de 28 años quien se autonombra como ranchera galáctica fue homenajeada desde una de las cuentas en Instagram de su club de fanáticos, en una de las publicaciones hacen referencia a que Majo Aguilar empezó su carrera en el escenario cuando apenas era una niña, ya que se ve en una fotografía junto a su padre Antonio Aguilar Jr., la pequeña está vestida de charra y luce contenta, la celebridad no dudó en reaccionar a tal muestra y escribió en los comentarios varios corazones.

Majo Aguilar es actualmente una de las creadoras de música regional mexicana, en Spotify supera el medio millón de oyentes mensuales y continúa en la lucha por conquistar nuevos públicos, pues una de las limitantes es la relación que constantemente le hacen con la de sus familiares Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, quienes también se dedican al espectáculo.

En repetidos momentos ha sido cuestionada sobre la razón por la que no forma parte del show “Jaripeo sin fronteras” en el que también participa su tío y primos, pero ella ha manifestado que no hay una invitación por parte de ellos, además de que ella también tiene sus proyectos en solitario, mismos con los que sigue avanzando.

“Nunca me comparé con nadie de mi familia, nunca dije voy a ser mejor o voy a ser más, siempre he estado enfocada en quien voy a ser yo, qué voy a proponer, que puedo dar, como que esa parte nunca me la cuestioné y no es algo que estuviera presente en mi", aseguró Majo Aguilar sobre las reacciones que hay en comparativa con sus familiares.