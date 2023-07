El pequeño traje de baño rojo con el que Majo Aguilar conquistó las playas europeas

Majo Aguilar es una de las famosas que no pierde la oportunidad de dar a conocer los momentos más especiales que aparecen en su vida, ya sea como parte de su carrera dentro del regional mexicano o en los días que disfruta junto a sus amigos, familiares y pareja, es por lo que en su cuenta oficial en Instagram se observan varias imágenes con las que conquista a su medio millón de seguidores.

Uno de los momentos que Majo Aguilar compartió con su comunidad en redes sociales fue su pasado viaje a Europa, pues cabe recordar que la celebridad acudió al “viejo continente” con el objetivo de celebrar su cumpleaños número 30. Además de visitar recintos históricos, la ranchera galáctica, como se hace llamar también fue a relajare en la playa.

Una de las paradas obligatorias fue Ibiza, España ahí la intérprete de “Amor ilegal”, “Mi meta contigo”, “Un puño de tierra” y “No voy a llorar” llevó puesto un traje de baño de dos piezas en color rojo, el atuendo causó sensación entre los espectadores quienes aplaudieron la atinada elección de la famosa.

Majo Aguilar describió que la había pasado muy bien en su travesía, pues además de asolearse en la playa y de mitigar el calor en la alberca o el mar, también compartió su tiempo con algunos de sus seres queridos y con su novio Gil Cerezo, quien se ve en varias de las imágenes que la estrella tiene en su Instagram.

En los últimos meses Majo Aguilar ha realizado varios estrenos dentro de la música ranchera, la producción más reciente que dio a conocer se titula “Canción para olvidarte”, la pieza ya está en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music, además el video oficial también suma reproducciones a través de YouTube.

“Canción para olvidarte” está compuesta por Chris Zadley, Mango, Nicole Zignago y Pedro González Abad y ya se coloca entre las favoritas de las personas que siguen el repertorio de la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pues además hacen referencia en que la joven está en el camino para seguir la herencia familiar.

“Lo nuestro no fue un amor de verano

No ha sido nada fácil olvidar

Más de una lágrima me han visto llorar

Se me olvidó todo el abecedario

Por si quiero volverte a reclamar

Todas las noches que no te vi llegar

Se me hizo demasiado tarde

Y vi pasar lo inevitable”, dice la primera parte de la nueva canción de Majo Aguilar.