Majo Aguilar gana terreno en la música, mientras Ángela es "la princesa del regional", este es el apodo de su prima

Majo Aguilar se autonombra como la “Ranchera galáctica”, pero a sus fanáticos parece no gustarle del todo este apodo, pues a través de sus redes sociales los seguidores de la estrella le hicieron saber que se merece algo más, y en diversos comentarios le escribieron que más bien es la “emperatriz de la música mexicana”.

Esta serie de halagos llegaron después de que Majo Aguilar lanzara su nueva producción titulada “Hoja en blanco”, se trata de una canción popular en la música de vallenato, pero la estrella grupera logró llevarla al mariachi y su toque especial le da algo que ha cautivado a la gente que ya escuchó el proyecto.

En el video disponible desde la cuenta en YouTube de la cantante, se aprecian algunos de los escritos que dejaron los usuarios y en algunos abunda el mote “emperatriz”, pues además de su porte en el escenario y ante las cámaras, también resaltan su belleza y la elegancia que le da a su presentación con mariachi.

La gente no para de decir que Majo es “la nueva emperatriz de la música”, pues hay que destacar que la cantante no tenía algún apodo tal y como lo tienen sus primos Leonardo Aguilar, quien se hace llamar el “Gallo fino” y Ángela Aguilar que es reconocida internacionalmente como la “Princesa del regional mexicano”.

La pieza “Hoja en blanco” es una canción que fue grabada de primera instancia por Omar Geles, un cantautor colombiano, además en la grabación también aparece la voz de Esmeralda Orozco, es un tema que tiene más de 20 años que salió a la luz en el disco “Nace el alma” y sigue en el gusto de la gente, además se dice es de las favoritas de importantes personajes como Lionel Messi.

Hay que destacar que la letra es de la autoría de Wilfran Castillo que es uno de los compositores más reconocidos y del cual salieron las bellas estrofas que anuncian la historia de dos enamorados que desafortunadamente no pueden estar juntos, pues uno de ellos se fue lejos y cuando regresó las cosas no fueron igual.

“Después le pregunte a la luna

Me dio la espalda e intento ocultarse

Hasta la luna sabe que me amaste

Hasta la luna sabe que aún me amas

Y vuela, vuela, por otro rumbo

Ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo

Tú ya no puedes volar conmigo

Aunque mis sueños se irán contigo

Tú ya no puedes volar conmigo

Aunque mis sueños se irán contigo”