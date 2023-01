Majo va con todo para ser la consentida de la Dinastía Aguilar y ahora canta esta canción ícono de su abuelo don Antonio

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar tienen fama internacional, pero no son los únicos integrantes de la famosa dinastía que realizan una carrera en el regional mexicano, muy a la par está Majo, la joven crea su propio imperio y comunidad con canciones inéditas y algunos covers de populares piezas de la historia.

Con el proyecto que ahora Majo Aguilar sorprendió a sus fanáticos es con “Tristes recuerdos”, la canción por excelencia en la carrera de su famoso abuelo Don Antonio Aguilar, a través de un video corto en Instagram, la cantante dio a conocer que prepara el lanzamiento de dicha melodía para el 27 de enero.

“Tristes recuerdos” es una letra original del compositor zacatecano Catarino Lara Benavidez, quien además fue cantante de la agrupación conocida como “Los Sagitarios”, uno de sus grandes éxitos fue precisamente dicha canción grabada por Antonio Aguilar y que después ha sido retomada por decenas de famosos.

“Si vieras

Yo cómo te recuerdo

En mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas

Si vieras

Yo cómo te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú

Escuches esta canción

Donde quiera que te encuentres, espero que tú

Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti”

Hay que precisar que en días recientes Majo Aguilar fue comparada también con su abuela Flor Silvestre (esposa de Antonio Aguilar), pues en TikTok circula un video en el que se aprecia la voz de ambas y según los usuarios es muy parecida, incluso más que la de Ángela Aguilar, quien también ha recibido halagos en los que apuntan que sus rasgos físicos son idénticos a los de la fallecida actriz de cine mexicano.

Majo Aguilar y su reciente nominación

Será el jueves 23 de febrero del 2023 cuando se realicen los Premios Lo Nuestro desde el Miami Dade Arena y durante la ceremonia se dará a conocer los acreedores al galardón, las votaciones están abiertas para que sea el público quién decida quienes serán los triunfantes a lo mejor de la música.

Majo Aguilar está nominada en la categoría “Artista Femenina del Año – Regional Mexicano” junto a Aída Cuevas, Ana Bárbara, Ángela Aguilar, Carolina Ross, Chiquis, Flor de Toloache, Las Marías, Lupita Infante y Yuridia. Además, comparte una segunda pelea al premio “Canción Mariachi/Ranchera del Año – Regional Mexicano” en la que aparece con “Amor ilegal” y compite con “Ahí donde me ven” de Ángela Aguilar, “Con un botecito a pecho” de Adriel Favela y Carín León, "Me hace tanto bien” de Yuridia” y Edén Muñoz”, “Triste” de Chayin Rubio” y “Ya no somos ni seremos” de Christian Nodal.

