La canción de Ramón Ayala que le llena el corazón a Ángela Aguilar: "Es la más romántica del mundo"

Las canciones de Ramón Ayala han conquistado a millones de personas y van de generación en generación, para muestra está Ángela Aguilar, una de las celebridades más importantes del momento en la música regional mexicana y quien se declaró fanática de uno de los proyectos del llamado “Rey del acordeón”.

Y es que la joven de 19 años se dijo conquistada por la melodía “Rinconcito en el cielo”, una de las piezas más románticas del acordeonista regio, dicho trabajo fue creado en 1985 y en pleno 2023 sigue generando éxitos para el artista regio, además de que ahora son más personas las que se enamoran de su letra y sonido.

Fue a través de una de las historias que grabó para su cuenta oficial en Instagram, en donde la hija de Pepe Aguilar tiene de fondo el popular tema y escribió “Esta es la canción más romántica del mundo. bai”, aseguró Ángela en las imagenes en donde delata que se sabe la letra a la perfección.

“Voy a buscar

Un rinconcito en el cielo

Para llevar a mi amor Voy a buscar

Un rinconcito en el cielo

Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo

Juntos unido tú y yo”, se escucha de fondo en el clip.

Ángela Aguilar en 2023

Todavía no termina enero y Ángela Aguilar ya está triunfando este año, la celebridad fue una de las más nominadas para llevarse alguna de las siguientes preseas en Premios Lo Nuestro: Mejor Artista, Canción del año por "Ahí donde me ven", Mezcla perfecta del año por "Ella qué te dio" en colaboración con Jesse & Joy, Artista Femenina del Año en la categoría Regional mexicano, Canción Mariachi por "Ahí donde me ven" y Ranchera del Año po "Ahí donde me ven".

Los resultados se darán a conocer hasta el 23 de febrero en punto de las 18:00 horas desde una ceremonia en Miami, Estados Unidos, a la que ella y su familia están invitados. Por el momento la cantante sigue recorriendo diversas ciudades del mundo con la gira “Mexicana Enamorada” y con el espectáculo “Jaripeo sin Fronteras” que realiza con su padre y hermano Leonardo Aguilar en el que destacan sus raíces y las tradiciones que tiene México.

